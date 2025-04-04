夢幻聯名　人氣朱古力結合咖啡店名物

日本烘焙名店Saint Marc Cafe為慶祝創業25周年，與55周年的明治經典阿波羅朱古力（アポロ）聯手，推出4款限定甜點！這次是Saint Marc Cafe首度與朱古力品牌聯名，4月4日至5月15日期間限定發售。主打「Premium朱古力牛角包阿波羅版」，該店名物牛角包換上粉紅外衣，麵團注入士多啤梨香氣，內餡是滿滿的士多啤梨忌廉及黑朱古力醬，更驚喜藏入兩顆完整阿波羅朱古力。表面以糖霜點綴，再放上迷你阿波羅星星朱古力（隨機造型），切開瞬間好像尋寶，每個只售390日圓（約HK$20），CP值超高。嗜甜者必試「阿波羅芭菲」，基底是福岡名產Amarou士多啤梨製成的酸甜果醬與冰沙，疊上鮮忌廉和牛奶軟雪糕，頂層撒滿阿波羅朱古力碎，杯邊再以朱古力醬畫出星球環繞效果，絕對要打卡！飲品系列同樣用心，推薦「阿波羅冰沙」，將士多啤梨牛奶冰沙與朱古力飲品分層呈現。另一款「Amarou冰沙with阿波羅」則主打純士多啤梨冰沙，搭配忌廉頂層和阿波羅朱古力點綴，怕膩可選無雪糕版，清爽感更突出。