賣身還錢債　興奮到大嗌

所謂「有借有還上等人」，但欠債還錢唔係人人做得到，好似日本AV以身償債系列入面嘅女主角，因為冇錢還，只好出賣Body，但據AV業界資深人士神仙乙透露呢班債仔一向好色，唔使還錢之餘，仲可以滿足性慾，直頭係益咗佢哋！

明益街坊

由本中出品嘅《丈夫借錢被債主追債的團地妻》，講述藤森里穗嘅老公因生意失敗欠下巨債，好彩搵到街坊福利會借來資金周轉，之但係還款期轉眼間就到，當街坊上門追數，卻發現債仔走咗佬，留低嬌妻喺屋企。眼見里穗秀色可餐，一班街坊提出錢債肉償，孤苦無依嘅里穗只好答應！由於街坊會嘅錢係成班街坊都有份，得知里穗肯以肉體作補償，紛紛以債主身份搵上門，搞到里穗幾乎日日都可以享受到激戰嘅快感！

誤中圈套

喺Aurora Project炮製嘅《巨乳若妻每天在被中出》入面，女主角美波汐里本嚟過住幸福美滿嘅婚後生活，某日汐里嘅前男友搵上門，話自己開咗旅行社，話有個好去處啱晒過二人世界，兩公婆不虞有詐簽下購票單，轉個頭卻發現簽咗欠單，不明不白地欠下巨債！喺苦無良策之下，汐里只係聽從前男友指示去做風俗孃，就係咁，汐里日日被客人玩弄肉體，仲要被瘋狂中出添！

淪落風塵

由IDEAPOCKET推出嘅《為還債而陷入無拘無束賣淫的人妻》，講述女主角天海翼誤墮求職陷阱，見工時被安排到一間酒店房，有人以高薪厚職利誘佢先同高層上床，再簽合約。當翼妹以為出賣一次肉體就有份筍工，卻發現所謂合約實質係借據，最慘嘅係自己同高層激戰被拍成影片，對方仲出言威脅，話唔想影片曝光就要做風俗孃接客。幸好翼妹都唔係乜嘢良家婦女，能夠同唔同男人激戰，某程度上都算係因禍得福。

簡評

有時手頭緊，問朋友借少少錢無可厚非，但當借錢變成習慣，後果可以好大鑊，以身償債系列嘅女主角就有辦你睇！3部作品中，本仙最鍾意《為還債而陷入無拘無束賣淫的人妻》，原因係女主角天海翼韻味迷人，身材又豐滿白滑，被迫做風俗孃還債嗰一幕，個樣顯得百般委屈又無奈，但又好快變得敬業樂業，演技咁好，實在冇理由唔支持！