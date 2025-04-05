【是日通勝】

農曆三月初八

乙巳年 庚辰月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、飾垣

忌：動土、開倉、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、29、42

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

金牛座：抱怨說話易打擊夥伴士氣，破壞工作氣氛。

雙子座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

巨蟹座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

獅子座：為伴侶安排一次難忘約會，可令感情升溫！

處女座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

天秤座：精神狀態走下坡，不妨趁周末好好休息吧！

天蠍座：運勢平穩，無驚無險，要懂得感恩和知足。

人馬座：魅力急升，跟意中人表白，成功機會不低。

山羊座：易和朋友發生爭執，損害友誼，凡事忍耐。

水瓶座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

雙魚座：久坐無益，抽空出外走走，有利身心健康。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 冇煩惱

（跌）狗 是非多

鼠：事業與財運上升，但要留意皮膚問題。

牛：個人力量有限，不要把所有事攬上身。

虎：工作進度有點落後，保持耐性很重要。

兔：運勢非常好，不妨做一些感興趣的事。

龍：財運平平，有必要好好保管貴重物品。

蛇：健康運一般，出門要小心，慎防意外生。

馬：做事不怕蝕底，能在職場上贏得好評。

羊：事業有進步，但不顯著，需繼續努力。

猴：桃花較弱，你的熱情得不到對方欣賞。

雞：精神差，易暴躁，容易跟同事起衝突。

狗：是日沖煞，感情關係受流言蜚語衝擊。

豬：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽金牛+上升水象=？

太陽金牛、上升巨蟹

這個組合的人擁有金牛座的穩定性和實際性，但上升星座巨蟹使他們的外在表現更為溫柔和關懷。他們初見時可能給人一種親切和可靠的印象，具備巨蟹座的同情心和家庭觀念。他們天生敏感，擅長感知他人的情感需求，並且樂於提供支持和照顧。他們重視家庭和親密關係，在熟悉環境中，金牛座的耐心和堅韌會讓他們在建立穩定的生活中表現出色。

太陽金牛、上升天蠍

這個組合的人擁有金牛座的實際性和耐力，但上升星座天蠍使他們的外在氣質更為神秘和強烈。他們初見時可能給人一種深不可測的印象，具備天蠍座的洞察力和直覺。他們天生具備強烈的情感和決心，擅長掌控局面並解決問題。在面對困難時，他們會展現出堅韌和不屈不撓的精神。在熟悉環境中，金牛座的穩定性和實際性會讓他們在長期計劃和持久努力中取得成功。

太陽金牛、上升雙魚

這個組合的人擁有金牛座的穩重和實際性，但上升星座雙魚使他們的外在形象更為夢幻和靈活。他們初次見面時可能給人一種浪漫和善解人意的印象，具備雙魚座的同理心和創造力。他們天生擅長適應各種環境，並能夠輕鬆融入不同的社交圈子。他們擁有豐富的想像力和藝術感，在創造性領域中表現出色。在熟悉環境中，金牛座的堅定和穩重會讓他們在實現夢想和目標時表現得更加踏實。