娛圈單打︱咁都屈係椰菜花　低級抹黑實太差

唉，本來都唔想再談論金秀賢事件，畢竟昨日因，今日果，事情去到失控地步，好多時都係自作自受。之但係，本欄睇完金秀賢日前嘅記者會內容，再睇吓竟然有內地網民話佢條脷生「椰菜花」，加埋中港台韓各式各樣AI醜化改圖，用咁低裝嘅手段抹黑，又真係於心不忍。

記者會上，金秀賢不設問答環節，又被網民狂轟。其實又好難怪佢，最初否認跟金賽綸嘅戀情，大話講得太多，開放問答即係自己找死。與此同時，面對排山倒海嘅惡評，金秀賢由神壇跌落地獄，站在佢嘅角度，又真係好委屈，爆喊都可以理解。

老實講，如果佢早啲出嚟面對公眾，再表演哭功並道歉，事件可能早已平息，但佢就係硬頸，聲言「有做過會接受批評，冇做過點都唔會認」，並企硬向家屬提告。難怪網民覺得佢係鱷魚淚，假惺惺，爆喊都無法得到同情。

之不過，靜下心來回看整件事，金秀賢已付出極大代價，佢一世仔最在意嘅事業毀於一旦，偏偏網民仲係意猶未盡，窮追猛打落水狗，喊又鬧唔喊又鬧，化妝鬧脫妝也鬧，連飲啖水都要鬧，甚至椰菜花都搬埋出嚟講，實在太超過。

最荒謬嘅係，爆料頻道一方面話金秀賢孌童，另一方面又話佢同金賽綸一齊期間不斷偷食，偷食女星包括IU、秀智、安昭熙，個個都已成年，咁即係孌童定唔係孌童呢？媽呀，好亂。再講，金秀賢跟「故人」已分手4年，故人亦另有男友兼結埋婚，要為故人之死負全責，似乎勉強咗啲。但點都好，明星形象盡毀，演藝生命已經完結，只能嘆句：冤孽，真係冤孽！