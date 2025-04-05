Emma Myers讚《MINECRAFT大電影》真實場景有助演出

電腦遊戲Minecraft自2011年推出後，全球大受歡迎，直到現時還有大量狂熱的小朋友玩家，在遊戲世界內自由建設。荷里活改編版《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）現在上映，由喜劇Cult片《爆炸頭拿破崙》（Napoleon Dynamite）導演Jared Hess執導，「水行俠」Jason Momoa、積碧克（Jack Black）、《星期三》（Wednesday）「小狼女」Emma Myers、Danielle Brooks與Sebastian Hansen主演。劇情講述4個現實世界的失敗者，突然被吸進一個傳送口進入Minecraft的虛擬方塊世界，被逼學習如何運用想像力「無中生有」，找到回家的方法。

片中的虛擬方塊世界，很多部份是美術組製作的實際場景，並非只是由電腦特技繪製，Emma受訪時表示：「好多場景係真實製作，尤其係礦洞、村莊同森林，係砌出嚟，好龐大，你可以走入去同環境互動，摸啲道具，作為演員我認為咁樣係好大幫助，因為好多時候你都只能喺個綠幕前面，但我哋美術指導Grant Major有好出色嘅製作。」