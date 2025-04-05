簡淑兒做跟得女友　自費陪機師男友出國開工

藝人簡淑兒（Jessica）跟飛機師男友麥大力（Derek）感情穩定，男友早前已正式榮升機長，Jessica亦有做「跟得女友」陪對方開工，齊飛西班牙的巴塞隆拿，她在社交網大晒男友視角相，雖然未有合照，但其中一張相是她手拿一張貼紙，男友作狀咀嘴貼紙。

Jessica接受東網訪問時表示今次只在當地逗留了兩天，主要飲飲食食及四處觀光：「之前Derek去過，我就係第一次去，佢話覺得我會好鍾意呢個地方，想帶我去，我之前對呢個地方冇乜感覺，但去到真係好鍾意，因為好靚，好有藝術感同有歷史味道，周圍行，個心情都會變得好好，而且西班牙菜好好食，而且每款都係細細碟，可以試到好多唔同口味。」

她稱Derek是以機師身份飛當地工作，剛好有機位，加上她未去過巴塞隆拿，故一齊前往：「我冇留多幾日或者去其他地方玩，因為Derek要飛返香港，我冇理由丟低佢一個，所以陪佢飛去，再一齊飛返香港。」她謙稱自己算不上廿四孝女友：「我都好鍾意去旅行，同埋未去過當地，不過我發覺得兩日真係幾辛苦，喺嗰邊剛剛適應完時差，返嚟又要適應時差。（機票有冇得免費？）冇，要畀錢架。」