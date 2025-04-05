女星美白偏方大公開　讓你夏日白到發光

夏日就快到！陽光也逐漸毒辣起來，外出時除了要做好防曬避免曬黑、曬傷，日常美白護理也十分重要，才能維持肌膚白皙透亮。俗語有云：「一白遮三醜」，娛樂圈內各位女明星可以説是絞盡腦汁地嘗遍各種美白偏方，勢必在鏡頭前艷壓四方，以下為大家揭秘連明星都在用的美白法。

范冰冰：珍珠粉入浴

經常在社交媒體分享自己美容護膚心得范冰冰，創造出「倒序洗頭法」、「椰子油護髮法」、「眼部乳敷面法」等多個引起熱議的美容方法。擁有一身白皙膚色的她更透露獨家身體美白法，就是浸浴時在水中加入牛奶、珍珠粉和蜂蜜的混合物，珍珠粉含有天然珍珠蛋白，能減少黑色素沉積，有助於提亮膚色，令皮膚更白、更亮、更細膩。

金智媛：飲椰菜水

因《淚之女王》而爆紅的金智媛，也是出了名的牛奶肌女神，她指紫外線是皮膚老化的罪魁禍首，因此日常非常注重防曬。此外，她還會自製「椰菜水」來美容養顏。先將高麗菜加水煮30分鐘，然後放入雪櫃冷藏。椰菜中富含維他命C、β胡蘿蔔素和硫化物，有減少膚色暗沉和改善氣色，讓肌膚更通透，白淨有光澤。

宋慧喬：牛奶面膜法

年近40的宋慧喬出席活動依然光彩照人，皮膚白皙如同少女一樣。她曾透露自己會以牛奶清潔面部肌膚，牛奶含有天然乳酸，能溫和去除面部老廢角質，令肌膚更明亮有光澤。先將化妝棉浸泡在溫牛奶中，然後敷在臉上約20分鐘，再揭下化妝棉，慢慢按摩臉部。此外，她平時也會喝無糖檸檬水，不但有助促進新陳代謝，且富含維他命C，還有助於美白。