Katy Perry前夫布蘭德被落案起訴強姦　拍片否認

美國樂壇天后Katy Perry與英國諧星布蘭德（Russell Brand）曾於2010年結婚，1年後離婚。而49歲的布蘭德昨日於英國被起訴強姦、非禮與性侵等5項罪名。

據知事發於1999年至2005年，涉及4名女子。她們於2023年指控他，事件曝光後他多次獲邀到警局「畀口供」。被落案起訴後，布蘭德於社交網拍片否認控罪，他自爆曾性上癮：「當我後生與單身時，在未有妻子、家庭與未信主之前。我是一個愚笨者。我曾是癮君子、性上癮者，但我從來不是強姦犯。而我從未參與過未經同意的活動。現目前我有機會在庭上就這些罪名辯護，我因此而無比感激。」而警方於聲明中詳細列出布蘭德涉嫌所犯的事件，其中包括於2001年在倫敦西敏寺地區非禮一名女子、2004年於同一地點性侵及強迫一名女子口交、2004年至2005年於同一地點性侵一名女子。布蘭德將於下月2日出庭應訊。

在被起訴之前1日，布蘭德於自己的網台節目上罕有提及前妻Katy Perry，他說：「我能告訴你的是，當我和Katy Perry結婚時，她就像一個——不完全正常的人，因為她是一位非凡的大明星——但她並不古怪，據我所知，她沒有參與任何邪惡的事情。 」他亦表示婚姻失敗的原因與其他普通婚姻失敗一樣，而自己對她只有尊重，不過亦指雙方對政見看法不同。與Katy離婚後，布蘭德於2017年再婚。