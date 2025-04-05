腩肉「升級再造」　廚餘再生香薰蠟燭

【營業資訊】一直致力支持環保與可持續發展的譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥），破天荒將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，為廚餘創造第二生命。項目由譚仔國際與三大機構包括香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）及新生精神康復會聯手策動，運用各自專業知識及所長，將廚餘腩肉轉化為日常生活用品，體現譚仔國際支持持續發展、綠色創新以及關懷社會核心價值。

譚仔特別邀請到星級主持兼藝人宋熙年（Sarah）到臨譚仔金鐘遠東金融中心分店，參與「地球一小時環保工作坊」，親手製作特別版「譚仔」造型蠟燭，體驗豬腩肉升級再造的魅力。完成後更即場品嘗由譚仔提供的素菜卷大纖米線配姬松菇湯，並以熄燈點蠟燭形式進行「燭光晚餐」，率先響應「地球一小時」活動。此外，譚仔、三哥、丸龜製麵及山牛Yakiniku Yamagyu全線分店亦將於3月22日局部熄燈，全力支持「地球一小時」，為環保出心出力！

於導師指導下完成特別版蠟燭的Sarah對活動十分讚賞：「今次譚仔推出嘅三款升級再造產品，集合咗幾個機構嘅努力去為保護地球出一分力，非常有意義。我從來冇諗過用廚餘腩肉嘅豬油係可以做到咁多再生產品，IVE嘅同學仔運用突破性萃取技術提取腩肉有用嘅成分，加入天然精油，可以去除豬油嘅異味，真係好叻。另外，HKDI同學仔設計嘅『腩肉小天使』角色好得意，同譚仔、三哥嘅親民形象好match，仲精靈鬼馬識搞『gag』，人見人愛。當然仲有新生精神康復會嘅學員，我知係由佢哋一手包辧成個製作過程。喺workshop試整蠟燭，發現原來工序都唔少，由加熱、調色配味到裝飾等，每個步驟都唔係睇落咁簡單。今次嘅計劃咁成功，背後真係要靠大家嘅力量，先可以推出咁創新同有意義嘅環保產品。」

三款升級再造產品包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂、以及香茅檸檬香薰蠟燭，其中Sarah最喜歡香薰蠟燭。Sarah：「我喺屋企都有點香薰燭蠟的習慣。嚟緊天氣變熱，香茅檸檬味夠哂fresh，加上係用天然成分製作，屋企有小朋友嘅用落會比較放心，適合唔同家庭都可以用。」

至於首次於譚仔品嘗特設燭光晚餐，Sarah大讚體驗特別：「燭光加米線，真係突破想像！我會攞我今次親手整嘅蠟燭返去同老公同埋小朋友食一個充滿住『譚仔式浪漫』嘅燭光晚餐，順道教吓兩個囝囝點樣可以運用廚餘或者廢物去upcycle變成一樣全新嘅再生產品，等佢哋學識環保嘅理念，浪漫得嚟又有意義！其實平時佢哋參加興趣班，有時都會以使用過嘅飲品鋁罐或者利是封，廢物利用變成樂器或者裝飾擺設，今次活動可以再次加深佢哋對於upcycle嘅認識，知道原來環保都可以實用又有創意！」