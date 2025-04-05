腩肉「升級再造」 廚餘再生香薰蠟燭
2025年04月05日 11:00
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星級主持兼藝人宋熙年參與工作坊親手製作譚仔米線造型廚餘再生香薰蠟燭。（客戶提供）
【營業資訊】一直致力支持環保與可持續發展的譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥），破天荒將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出檸檬清香潤唇膏、手工肥皂，以及香茅檸檬香薰蠟燭，為廚餘創造第二生命。項目由譚仔國際與三大機構包括香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）及新生精神康復會聯手策動，運用各自專業知識及所長，將廚餘腩肉轉化為日常生活用品，體現譚仔國際支持持續發展、綠色創新以及關懷社會核心價值。
譚仔特別邀請到星級主持兼藝人宋熙年（Sarah）到臨譚仔金鐘遠東金融中心分店，參與「地球一小時環保工作坊」，親手製作特別版「譚仔」造型蠟燭，體驗豬腩肉升級再造的魅力。完成後更即場品嘗由譚仔提供的素菜卷大纖米線配姬松菇湯，並以熄燈點蠟燭形式進行「燭光晚餐」，率先響應「地球一小時」活動。此外，譚仔、三哥、丸龜製麵及山牛Yakiniku Yamagyu全線分店亦將於3月22日局部熄燈，全力支持「地球一小時」，為環保出心出力！
於導師指導下完成特別版蠟燭的Sarah對活動十分讚賞：「今次譚仔推出嘅三款升級再造產品，集合咗幾個機構嘅努力去為保護地球出一分力，非常有意義。我從來冇諗過用廚餘腩肉嘅豬油係可以做到咁多再生產品，IVE嘅同學仔運用突破性萃取技術提取腩肉有用嘅成分，加入天然精油，可以去除豬油嘅異味，真係好叻。另外，HKDI同學仔設計嘅『腩肉小天使』角色好得意，同譚仔、三哥嘅親民形象好match，仲精靈鬼馬識搞『gag』，人見人愛。當然仲有新生精神康復會嘅學員，我知係由佢哋一手包辧成個製作過程。喺workshop試整蠟燭，發現原來工序都唔少，由加熱、調色配味到裝飾等，每個步驟都唔係睇落咁簡單。今次嘅計劃咁成功，背後真係要靠大家嘅力量，先可以推出咁創新同有意義嘅環保產品。」
三款升級再造產品包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂、以及香茅檸檬香薰蠟燭，其中Sarah最喜歡香薰蠟燭。Sarah：「我喺屋企都有點香薰燭蠟的習慣。嚟緊天氣變熱，香茅檸檬味夠哂fresh，加上係用天然成分製作，屋企有小朋友嘅用落會比較放心，適合唔同家庭都可以用。」
至於首次於譚仔品嘗特設燭光晚餐，Sarah大讚體驗特別：「燭光加米線，真係突破想像！我會攞我今次親手整嘅蠟燭返去同老公同埋小朋友食一個充滿住『譚仔式浪漫』嘅燭光晚餐，順道教吓兩個囝囝點樣可以運用廚餘或者廢物去upcycle變成一樣全新嘅再生產品，等佢哋學識環保嘅理念，浪漫得嚟又有意義！其實平時佢哋參加興趣班，有時都會以使用過嘅飲品鋁罐或者利是封，廢物利用變成樂器或者裝飾擺設，今次活動可以再次加深佢哋對於upcycle嘅認識，知道原來環保都可以實用又有創意！」