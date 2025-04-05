跟朋友在酒店吃飯，我向她介紹一位沖茶很好喝的侍應：「他沖的茶最好喝，我平日不喝茶，他沖的不能不喝。」侍應走開後，同情心氾濫的她笑我將人介紹成沖茶的人是「睇小人」，我便說：「我唔會睇小人，同時亦唔會睇大一個人，我睇人會用exact amount of that person。」

很久以前，我也會睇大一個人，多半是源自不好意思、當然也害怕被說自大，於是，我將「睇大」看成憐憫，相信了仁慈一點對方也會開心，所以換轉是以前，我會說：「這位同事很好很幫手，這餐廳沒了他不成事！」企圖用讚美他好，去蓋過他是一個沖茶的人的事。

人長大了，學習用宏觀角度看事，始明白所謂的仁慈，在好大程度上只是自己好過，或甚想掩飾自己只將對方看成沖茶的人，對別人的長遠來說未必有幫助。其實沖茶有何不好？中國和日本均有很多身價極高的茶藝師，作為一個侍應，他除了送餐，還沖得一壺好茶，一份微不足道、知心的欣賞，說不定就此推動他去進修，成為下一個茶藝師。

但若我本來已看輕沖茶，因而用其他方法去讚美他，這份讚美不僅來得廉價，還浪費了他對茶的鑽研，對他真的毫無幫助。

我對人，就是不會誇，也不會踩。誇人者虛假，踩人者自我中心。但是，給人值得的對待其實不容易，首先要學習平等的概念，然後由心出發，抱着想對方好的祝福才成。若暫時未做得到，就先誇吧，好過死去踩人，最後被人笑你無知自大不知所謂。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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