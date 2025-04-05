張致恒逐點回應負評　叫網民積口德：唔好唔經個腦講嘢！

張致恒經濟與婚姻狀況備受關注，近日他亮相網上節目，正面回應外界質疑，他透露每月開支平均超過3萬元，其中租金佔1萬多元，外傭薪資則花費4至5千元，其餘則為日常雜費，他坦言其實早已申請公屋：「唔係嘗試，已經申請咗，但係要一定時間。人哋單親或者長者都要排3、4年，更何況係我哋。」對於網民負評，他希望大家手下留情：「香港有言論自由嘅，但係我覺得大家有時，唔好唔經自己個腦去講任何嘢，因為有陣時你一句說話會影響到人哋好多嘢，真係如果一個定力少嘅人，真係會畀你一句說話，去做一啲唔同嘅決定。」

他續指太太有心臟問題，經常心跳異常、呼吸困難：「我老婆本身身體唔好，佢心臟比較弱，成日都會心跳得好失，好快，唞唔到氣咁樣。所以我盡力都唔會畀佢真係咁操勞，盡力做到我會去做，譬如依家我份工做拉（寬頻）線，我哋係跟單做，如果早做完就可以早收，但係真係控制唔到。我試過有一次朝早8點做到夜晚10點，有時候早收我就會去接放學。因為我哋依家連車錢都慳番，費事啲人又話我哋坐的士出入，又坐Uber又去playgroup，我都費事澄清。」