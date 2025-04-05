繽紛復活節　邊食邊玩

4月的復活節，除了趁長假去旅行，若然留港消費，就要安排多項吃喝玩樂的活動，大人以後，小朋友也要細心安排，坊間有餐廳除了準備豐富的餐點，還有各式各樣活動和工作坊等，邊食邊玩分外投入開心。

動物全接觸

去吃大餐，最緊要照顧埋小朋友口味，中環五星級酒店於4月18日至21日自助餐廳推出復活節奇妙樂園家庭早午餐，一系列冰鎮海鮮、火炙吞拿魚、煙三文魚和芝士拼盤等，熱盤有牛肋骨、復活節芥末烤火腿、紅蘿蔔芝士鹹批、肉腸蛋批和烤肉等，小朋友美食角落會有薄餅、炸雞和迷你芝士漢堡等，再加上香煎龍脷魚柳、燒春雞和烤羊架等主菜選擇，分量十足。指定時段， 小朋友可和小動物互動，又或參加薄餅烘焙體驗工作坊，再加上氣球魔術表演，開心愉快。

烘焙調特飲

自己動手製作美食，味道更佳。酒店集團在尖沙咀的酒店於4月18日至21各有不同的美食和活動主題。意大利餐廳會有意式早午餐，主菜推介有傳統復活節烤羊腿，加復活節彩蛋、十字包和甘筍蛋糕等，小朋友可免費享用朱古力球甜品。咖啡廳的自助午餐同場設有烘焙工作坊，讓他們親手炮製復活節曲奇、泡芙、杯子蛋糕和水果撻。另一間自助餐廳會提供台式古早味自助午餐，食完牛肉麵、滷肉飯和台南墨魚卷後，小朋友可參加杯子蛋糕工作坊。至於環球美食餐廳的周末早午餐，會有親子製作復活蛋，復活節特飲調製體驗可自製特飲，一嘗調酒師的工作。

靈活扭波

每逢節目，有很多氣球或扭波選擇。灣仔五星級酒店於4月18日至21日推出復活節主題自助早午餐，特別設計的有波蘭復活節必吃的白羅宋湯，內有波蘭豬肉腸、烚蛋和酸忌廉等，其他節日限定還有芝士醬蘇格蘭蛋、煙三文魚班尼迪蛋和香煎海鱸魚配龍蝦薑汁等，甜點有甘筍蛋糕、熱十字麵包、楓糖胡桃撻和薄荷布朗尼等，4月20日餐廳安排了扭氣球服務，樂趣滿Fun。酒店亦在這個節日，推出匹克球體驗之旅住宿套餐，復活節家庭樂住宿套餐除包括一家三口的半自助餐廳和自助早餐，還有1小時的匹克球體驗班，讓小朋友放電。

尋蛋盛會

復活節以雞蛋作代表之一，金鐘五星級酒店各間餐廳在今個復活節，各有美食主題。米芝蓮星級餐廳會有4道菜復活節午餐或晚餐，提供煙熏帝王三文魚配魚子醬、烤法國小羊架和加杧果、椰子的復活節蛋甜品。西餐廳周日早午餐除有現場樂隊表演，每桌可獲復活節朱古力禮盒。自助餐廳會有主題甜品區和互動兒童角落，提供復活節多子花園工作坊，客人可用顏料和貼紙裝飾花盆，帶回家留念，4月20日還有臉部彩繪、各式手工藝、講故事、魔術表演和尋蛋活動，節目豐富。

開心嘉年華

過時過節，一大班人玩最開心。尖沙咀五星級酒店在今個復活節，每日都有不同的美食活動。愛酒之人可揀4月20日在歐陸餐廳的復活節周日早午餐盛宴，8道菜單包括法國野菌配有機流心蛋和手工香腸、白玉蘆筍伴鮮烤布列塔尼藍龍蝦和芝士蜂蜜千層蛋糕等，客人可升級任食生蠔或暢飲香檳。來到自助餐廳，4月19日至20日會有各式各樣美食，加上傳統節日甜點，小朋友更可參加兒童烹飪學堂和魔術氣球工作坊。4月18日於頂層宴會廳的重頭戲是繽紛復活節嘉年華，客人可選早午餐或晚餐時段，享用限定的普羅旺斯香草慢烤羊鞍、糖蜜維也納風乾火腿和多款主題甜品，現場有童趣復活蛋裝飾、彩繪藝術坊和兔子獵蛋遊戲，食得開心，玩得開心。