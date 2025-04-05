湯告魯斯出席活動回復靚樣被懷疑整容　

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）雖然經已62歲，但一直被讚樣貌與身形都保養得超好，不過「更鋒利嘅刀都有生鏽一日」，「靚佬湯」兩個月前於法國巴黎出席活動時慘變「油膩大叔」嚇壞不少fans。不過，事隔兩個月他日前出席美國拉斯維加斯舉行的CinemaCon時忽然「回春」重奪「靚佬」個招牌！

一頭長髮穿上黑色恤衫出席活動的「靚佬湯」望落似後生10年。照片曝光後，有英國傳媒就懷疑他整容而找來整容醫生「玩篤爆」，不過，「容醫」就認為他並沒有整過容，只是似是減了很多磅因而沒有之前那麼「水腫」，惟一可能做過就是接受了「微晶磨皮」（Microdermabrasion）的美容技術。「靚佬湯」今次是為了宣傳即將上映的新作《職業特工隊：最終清算》（Mission:Impossible-The Final Reckoning）而現身CinemaCon，席間他亦直言好期待今夏睇《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）導演拍檔Jospeh Kosinski的新作《F1》，並自爆曾與片中飾演「賽車手」的男主角畢彼特（Brad Pitt）於90年代合作《吸血迷情》（Interview with the Vampire）時「鍊車」。他表示與畢佬於拍攝期間去玩「高卡車」，他大讚對方是「非常出色的駕駛者」。而在活動上，「靚佬湯」亦與同場宣傳新片的《壯》影星拍檔Glen Powell重聚。

另方面，近期與「靚佬湯」熱傳緋聞的古巴女星Ana de Armas同日亦有現身CinemaCon，她獲大會頒發「年度動作明星獎」。她自爆10年前與電影《夜半女敲門》（Knock Knock）拍檔奇洛李維斯（Keanu Reeves）初見面時的「瘀事」，她當時被對方問及有沒有看過他主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix），她當時回答沒有，即令在場人士震驚。但她解釋是因為當時英語有限才誤以為他是問其他電影。