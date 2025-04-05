趙麗穎以片酬入股參演新片　任女主兼升呢出品人

內地花旦趙麗穎主演的電影《向陽．花》昨日（4日）上映，有觀眾發現趙麗穎的名字出現在出品人名單中，有份投資該片，今次是她首度擔任出品人，成功解鎖新身份。有指該片製作費1500萬，屬小本之作，為降低前期現金支出，趙麗穎以片酬入股的方式參與，成為出品人之一，業內人士預計只要票房有5000萬，就能回本兼有盈利。

昨日趙麗穎與導演馮小剛現身假北京舉行的電影特別觀影活動，提到趙麗穎除了女主角以外的另一個身份，馮小剛表示她是我們影片出品人之一，說明她對這個電影是有信心的，又謂因擔心觀眾的承受能力，故忍痛剪掉了趙麗穎更狠更野的演出。至於趙麗穎透露今次是第一次看完整的片子，看完後大家都到了洗手間平復一下情緒，又指拍攝時大家太忙，根本沒有時間去思考。現場有一名聽障兒童的母親發表觀後感，她講到自己給孩子裝人工耳蝸的故事，又感謝電影關注到這個群體，趙麗穎眼泛淚光，哽咽着表示：「我覺得你能這麼平穩的把你的經歷訴說出來，作為母親已經很了不起，我是沒有辦法看自己跟孩子這一段（戲）。」又鼓勵對方指：「生活會好的。」

另外，較《向》早一日上映，由張藝興主演的電影《不說話的愛》，前日（3日）張藝興現身電影在上海舉行的路演，講到由偶像出道到成為專業演員，他直言：「偶像不能成為好演員，這是一種成見。借用我很喜歡的《哪吒之魔童降世》中一句話，人心中的成見是一座大山，但沒關係，這和你內心想做的事情不衝突。」他認為年輕演員需要時間成長，要敬畏及尊重這個行業，用心對待角色，就有可能成為好演員。