江若琳自爆遇怪事　家中驚聞女人喊聲！

藝人江若琳（Elanne）2018年與老公蕭唯展結婚，2023年一索得男誕下寶貝仔Owen，一家3日生活美滿。Elanne在社交網發文，透露在家中日前發生的奇異事件，寫道：「尋晚12:00發生咗件好嚇人嘅事，無啦啦聽到客廳Speaker傳出一把女人喊聲，而個女人係講緊第二種語言......喊得好淒涼，斷斷續續喊下停下...我同先生對望咗幾下再出去廳望下，個女人又突然間喊下，我哋衝入姐姐房，姐姐話佢都聽到佢都好驚。」她表示當時大家也嚇到面青，但該奇怪女人聲音似乎停止了，大家惟有回到房間如常生活。

而過了5分鐘，Elanne的電話就收到一段短訊，內容如下：「I forget to off my blooloth because afternoon I cornet in the speaker owen want ABC song I forget to off.」真相大白！原來外傭姐姐中午將自己電話以藍牙接駁到客廳中的喇叭，播放兒歌畀Owen仔聽，但事後又忘記Disconnect，至於剛才女人喊聲又從何而來？原來係來自外傭姐姐正欣賞緊嘅外語電影，係入面個女演員把喊聲，認真搞笑！Elanne表示：「頂呀！嚇死咩！」