江若琳自爆遇怪事　家中驚聞女人喊聲！

藝人江若琳(Elanne)2018年與老公蕭唯展結婚,2023年一索得男誕下寶貝仔Owen,一家3日生活美滿。Elanne在社交網發文,透露在家中日前發生的奇異事件,寫道:「尋晚12:00發生咗件好嚇人嘅事,無啦啦聽到客廳Speaker傳出一把女人喊聲,而個女人係講緊第二種語言......喊得好淒涼,斷斷續續喊下停下...我同先生對望咗幾下再出去廳望下,個女人又突然間喊下,我哋衝入姐姐房,姐姐話佢都聽到佢都好驚。」她表示當時大家也嚇到面青,但該奇怪女人聲音似乎停止了,大家惟有回到房間如常生活。

而過了5分鐘,Elanne的電話就收到一段短訊,內容如下:「I forget to off my blooloth because afternoon I cornet in the speaker owen want ABC song I forget to off.」真相大白!原來外傭姐姐中午將自己電話以藍牙接駁到客廳中的喇叭,播放兒歌畀Owen仔聽,但事後又忘記Disconnect,至於剛才女人喊聲又從何而來?原來係來自外傭姐姐正欣賞緊嘅外語電影,係入面個女演員把喊聲,認真搞笑!Elanne表示:「頂呀!嚇死咩!」