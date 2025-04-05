葉翠翠兩度抑鬱曾想輕生　細仔老公接連病危走過鬼門關

港姐冠軍葉翠翠婚後住3千呎豪宅，但原來風光背後，實情家中發生多宗事件令她飽受折磨，更一度有輕生念頭！她近日受訪自爆近年兩度患上抑鬱症，全因密密生仔所致：「過去幾年生小朋友生得好密，個腦都未準備好，生完第三個小朋友之後三個月就搬屋，又要搬嘢，同時又要工作，突然發現自己無故會坐喺度喊，有時唔諗嘢都會喊。覺得好辛苦，人生冇意義，持續咗半年，每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放水，已諗好晒成個畫面。」幸好兒子重燃起其求生意志，令她放棄自殺：「有日我喊咗好耐，突然諗到我咁樣走咗，我個仔咪唔記得我？之後又過一日，我又諗到唔單止細仔唔記得我，大嗰兩個只得兩、三歲，佢哋都唔會記得，咁我咁辛苦生三個為乜？所以我決心要起番身。如果嗰個狀態維持多幾日，我應該就冇（死）」，及後靠運動走出低潮，經半年時間才治好抑鬱症。

可惜兩年前，她因金錢損失慘重而抑鬱症復發：「當時我錯信一個人，累我損失咗天文數字，唔止一百幾十萬，而係好龐大嘅數字。我當時心理好唔平衡，我咁辛苦去工作，因為係人哋嘅錯蒙受咁大損失，除咗冇咗好多錢之外，要搞番好件事承受咗好大壓力。」當時她每晚做直播賺錢，有時卻不由自主爆喊，但亦全靠做直播才捱過：「第二次低潮係靠粉絲捱過。當時我一定會做直播，道理同運動一樣，我話畀自己聽一定要做到，唔係就咩都做唔到。」

惟禍不單行，她擺脫了抑鬱症後，就到細仔出事，原來早在細仔出世時她已察覺有異意，但丈夫認為只是她多疑，豈料細仔約1歲零3、4個月，有中醫告知細仔身體有問題，當時立即向西醫求助，醫生就表示若再拖隨時有生命危險，即時安排細仔入政府醫院做手術治療，當時葉翠翠自責因抑鬱半年而疏忽了兒子，但醫生就表示幸好她鍥而不捨地醫治細仔才能保住其性命，而細仔現時已變成長期病患者，需要經常出入醫院。

當細仔病情穩定後，竟然又到老公患病，令翠翠雪上加霜：「我發覺老公面色好差，就叫佢去入醫院檢查，開頭佢仲話自己冇事。點知驗完，醫院就叫佢立即入院，當時他入院係以月計，所以我就有埋焦慮症。」她指本來有意送老公到內地醫治，但因當時疫情要隔離而打消念頭，最後留在香港醫病，大步檻過。她坦言家中接二連三出事，曾懷疑家中有鬼，請來師傅檢查後才覺安心。

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