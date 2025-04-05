何雁詩爆「天使綜合症」兒子愛「躝街」　盼巡唱宣揚正面訊息

歌手何雁詩（Stephanie）現身尖沙咀出席活動擔任大使，她指活動的宗旨觀念與她一致，都是希望回饋社會，幫助更多人。早前Stephanie剛完成加拿大的兩場天使慈善演唱會，她分享有很多當地朋友熱情去迎接他們，亦有一位兒子同樣罹患天使綜合症的父親，身穿Angelman strong的T恤到場，並感謝他們對社區所做的事。

而他們之後亦計劃在美國、星馬等亞洲地區再開慈善演唱會，因為亞洲地區較近，但暫時還沒有天使綜合症的診所，若令天使綜合症在亞洲更多人認識，便有機會將美圖的醫療技術帶到亞洲。而香港則上年開完，未有計劃再開，但仍會做其他慈善活動。

Stephanie亦提到有不同地方的人提議他們帶同囝囝鄭讚廷(Asher) 去做療程，特別澳洲有個天使綜合症的年度會議邀請他們，但要配合工作計劃。早前他們離港一星期左右到加拿大開慈善演唱會，但因為太趕和怕小朋友適應不到時差，所以沒有帶同Asher去，近日回港後便急急安排親子時間，帶囝囝去踩單車，又帶囝囝返深圳玩，她笑稱Asher好「躝街」，喜愛戶外活動。

此外，在Stephanie個人工作方面，她直言今年會努力做歌，目標是出三首，因為上年只出了一首，亦預計年尾有關體育方面的工作會增加。被問到無綫最近的離巢潮會否影響到老公鄭俊弘，她表示不會因此擔心，始終每個人睇法都不同。