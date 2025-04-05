和泰新滋味　誠意足有驚喜

在香港，日本菜和泰菜是不少人喜愛的菜系，相應餐廳不少，隨時季節及時日亦會推陳出新，帶來新餐單，最近就有日本餐廳與本地老字號合作推出創意聯乘滋味，以及人氣泰菜店推出全新菜單，為喜歡和食與泰菜的食饕帶來驚喜滋味。

日菜 × 本地老字號

位於尖沙咀的人氣居酒屋最近與本地逾70年的老字號粉麵店家合作，於4月7日起推出全新的期間限定午市套餐及午、晚市半放題。全新午市限定的「手工日式布麵 × 餃子 × 糯米糍定食套餐」就有齊粉麵店人氣糯米糍、手工日式布麵和手握餃子，炮製成香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵、日式叉燒醬油湯布麵、蒸煮民豐白菜豬肉手握餃子（配秘製柚子醋）、排長龍糯米糍等。而期間限定半放題陣容亦夠晒誇張奢華，有兩款定食選擇，分別有北海道日本帝王蟹腳、浜燒黑松露燒蠔和金蒜芝麻燒帆立貝等5款大漁浜燒；及日本真鯛薄切、10吋巨型爆膏大頭蝦配海膽黃金蟹膏和特選生燒5款串燒等之選，並可任食白菜豬肉手握餃子（午市每款兩份/晚市任食）、11款手握魚生赤醋壽司、壽喜燒鍋或日式豆乳鍋配任食宮崎A4和牛、廣島牡蠣、北海道米豚（午市每款兩份/晚市任食）、溫泉蛋紫菜飯和稻庭烏冬；以及排長龍糯米糍（需經inline/電話/WhatsApp預訂）；還可以每位加配任飲清酒、啤酒及無酒精飲品，相信能叫巴絲打捧腹而回。

泰式創意饌

位於啟德、香港首間結合正宗泰國及室內衝浪的餐廳最近推出全新菜單，由來自清邁的主廚Chef Packey將泰北風味融入新概念泰菜之中，菜式有三文魚刺身配泰式辣汁、青檸辣椒蒸盲鰽魚、羅望子醬炸雞、泰式醉鬼炒河粉、馬沙文咖喱牛肋骨、清邁甜酸炸鱸魚和檸檬草和牛串；另有3款雞尾酒與2款無酒精雞尾酒，分別是羅望子瑪格麗塔、冬蔭瑪莉、青瓜吉姆利特與椰子芋頭西米露和花生醬牛奶。當中的青檸辣椒蒸盲鰽魚用上新鮮盲鰽魚，以傳統蒸煮工法保留魚肉鮮美及原味；佐以清香青檸汁與香蒜，並以辣椒點綴提味，令層次豐富，別具風味。而三文魚刺身配泰式辣汁則以泰式風味重新演繹三文魚刺身，搭配獨特的辣椒青檸汁，巧妙融合清爽與微辣的獨特口感，展現創新的泰菜料理手法。喜歡碳水的可別錯過泰式醉鬼炒河粉，以河粉和嫩滑牛肉為主材料，搭配新鮮的泰國九層塔、辣椒和蒜蓉製作，味道辛香濃郁又惹味，叫人欲罷不能。