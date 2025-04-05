踩遍加意美　3大單車節慶

世界各地不少單車友善城市會趁春夏交替的5月舉行大型單車活動，讓參加者同時享受運動與觀光的樂趣。曾被《國家地理雜誌》評為10大單車徑首位、從東至西貫穿加拿大魁北克省（Quebec）的La Route Verte，路經的當中一站蒙特利爾（Montréal）便於5月25日至6月1日舉行Go Bike Montréal Festival，跟逾萬人齊齊邊踩邊欣賞當地迷人風景。另外美國堪薩斯州中部和意大利加爾達湖同期亦各有大型單車比賽，無論初哥或老手都可在醉人景色中踩個痛快！

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加拿大：日夜賽道 各適其適

由魁北克單車車運動協會Vélo Québec主辦、每年吸引數以萬計人士參與的Go Bike Montréal Festival，旨在為單車發燒友帶來探索蒙特利爾和周邊地區風景的機會。活動設有多條單車路線和挑戰賽，並炮製一系列周末活動。焦點有作為首場賽事的Metropolitan Challenge，從寶樂沙（Brossard）出發，途經Chambly、Saint-Jacques-le-Mineur、Saint-Mathieu和Candiac等地，路線連綿49至157公里，且不作計時競賽。另有刺激好玩的夜騎單車賽Tour la Nuit，車手們可盛裝打扮或穿上發光衣，點亮漆黑夜空。當日會封路禁車形成一條長達25公里的無車路線，以Parc Maisonneuve作起點，途經Anjou、Mercier-Hochelaga-Maisonneuve和Saint-Léonard等行政區，感受在夜空中奔馳疾走的痛快。最後還有環島單車賽Tour de l’Île de Montréal，提供適合親子同樂的25至50公里常規路線，以及70至100公里不等的探索路線，適合想盡覽景點同時希望挑戰自己的人士。單車路段設有休息區、音樂會和餐車等，即使是非參加者也能休閒地聊天和觀賞賽事，一同樂在其中。成人費用US$37起（約HK$288 ）。

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意大利：湖邊飛馳 娛樂豐富

位於意大利北面的加爾達湖（Lake Garda）是當地面積最大的湖泊，達370平方公里之廣。該處每年舉辦歐洲最大型戶外單車節Bike Festival Riva del Garda，今年將於5月1日至4日舉行，匯聚逾200間參展商、400個品牌，展出最新型號的單車、設備和配件，並提供超過1,500輛單車和不同長短的賽道以供試玩。活動更設有各種單車競賽，例如碎石比賽和青少年獎盃賽等，焦點項目有Bike Marathon，提供30公里、59公里和83公里共3條路線，均於舊城區Viale Dante Alighieri出發。其中最高難度的83公里賽事Ronda Extrema，海拔差達3,434米，參賽者可同時獲取計算世界排名的UCI積分。另有新增電動單車馬拉松賽事，全場48公里，海拔差為1,700米，同為舊城區作起點，難度較低，讓人輕鬆享受騎行樂趣。今年展覽新設了MTB學校，提供控制平衡、煞車、轉彎和跨越障礙物等駕駛技術課程，適合渴望提升越野技術的車手。另有3種不同程度的單車導賞團，以更休閒方式遊覽周邊山脈。

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美國：崎嶇山路 頂尖對決

若想挑戰高難度賽事，不妨試試美國堪薩斯州中部舉辦、作為世界頂級礫石單車賽事之一的Unbound Gravel（前身為 Dirty Kanza）。比賽始於2006年，最大特點是賽道沿着蜿蜒曲折的山丘石路延伸，加上斜坡、碎石、木頭等障礙，相當考驗選手駕駛技術、體能及單車裝備。今年賽事於5月29日至6月1日在恩波里亞市南部Flint Hills地區舉行，最新路線尚未公布，之前一般分為25、50、100、200和352英里賽道，沿途伴隨一望無際的北美大平原風光。而競爭最激烈的賽事為200英里比賽，以Emporia Granada Theatre作起點和終點，出發後駛往北面的沃邦西郡（Wabaunsee）和莫里斯（Morris）。賽道中途設有兩個檢查站和補給站，但動輒需數小時才到達，因此建議選手自備清水和食物、單車零件或維修工具以備不時之需。另外，想挑戰極限的話，可參加352英里比賽，賽程最長兼途中不設官方補給站，選手亦不能向支援人員尋求補給或維修單車，僅可沿途向當地商店補充物資。費用每位US$65起（約HK$506）。