高CP電競機　玩遊戲勁立體？

電競手機一向售價不菲，小米新作POCO F7 Ultra就賣平對手一半，四張金牛多少少就有頂級規格。首先它的6.67吋AMOLED屏幕支援120Hz更新率及2560Hz實時觸控採樣率，先天打機已十分流暢。同時機內配備了VisionBoost D7獨顯晶片，支援智能插幀及2K超高解像度，獨家的「遊戲HDR」更能提升對比度，令畫面更立體，強化沉浸感。處理器則採用比上代快45%的Snapdragon 8 Elite，《AnTuTu》性能測試取得超高284萬分，用於散熱的LiquidCool Technology 4.0技術可降低晶片溫度3°C，就算玩大食遊戲如《原神》也能在高幀率保持低溫。

針對戶外打機需要， 它的屏幕峰值亮度達3200 nits，在陽光底下畫面依然清晰。另一方面，它不但符合IP68防塵防水要求，更有AI驅動的增強功能以確保用在手指濕潤、沾有油脂或戴有手套的情況下也能順暢篤芒。至於其他硬件，搭載5000萬像素OIS主鏡、5000萬像素2.5X浮動長焦OIS鏡頭及3200萬像超廣角鏡頭，提供10cm微距、60mm黃金人像及120mm遠拍模式。電池容積達5,300mAh，對應120W有線及50W無線快充。現階段預訂送Xiaomi自帶線行動電源10000 165W及Redmi Watch 5 Active智能手錶。

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同期Samsung推出入門機Galaxy A36 5G，屬首批支援 Awesome Intelligence的A系列手機之一，功能包括可快速搜尋屏幕內容的「Circle to Search」; 快速辨識附近環境音樂的「音樂搜尋」; 以及可從相片中移除不想要部分的「物件橡皮擦」。硬件配套包括6.7吋 FHD+ Super AMOLED屏幕、Snapdragon 6 Gen 3處理器、5,000萬像素三鏡頭及45W快充5,000mAh電池等。