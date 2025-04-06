【是日通勝】

農曆三月初九

乙巳年 庚辰月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：理髮、作灶、開市

忌：出行、栽種、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：03、21、43

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

金牛座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

雙子座：思想偏激，容易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

巨蟹座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

獅子座：財運與感情運皆出現跌勢，自信心受打擊。

處女座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

天秤座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天蠍座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

人馬座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

山羊座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

水瓶座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

雙魚座：幸運指數排第一，多用橙色可令運勢更旺！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 財運升

（跌）豬 遇小人

鼠：人際關係不太好，謹記滿招損謙受益。

牛：趁周日享受二人世界，感情可望升溫。

虎：健康一般，消化能力弱，飲食要節制。

兔：財運上升，追求生活享受亦無可厚非。

龍：應顧及別人感受，做事不要斤斤計較。

蛇：胡思亂想冇好處，易把簡單事複雜化。

馬：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

羊：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

猴：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

雞：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

狗：人緣變差，愛鑽牛角尖，易與人爭執。

豬：是日沖煞，破財風險高，需防範小人。

【暢所欲玄】 （玄學名師黃楚淇）

女性嫁得好的面相密碼

古人云：「相由心生」，一個人的面相能反映其性格、運勢。對於女性而言，某些面部特徵確實與婚姻幸福、生活富足有着密切關聯。

1.下巴圓潤厚實：

代表晚年運勢佳，有此面相特徵的女性通常性格溫和，人緣運佳，善於處理人際關係，往往能得丈夫疼愛，家庭和睦。通常婚後生活穩定富足。

2.額頭渾圓飽滿：象徵智慧，擁有這種面相的女性聰明睿智，善於經營婚姻，這類女性在擇偶時眼光獨到，能選擇適合自己的伴侶，婚後生活幸福美滿。

3.眉毛清秀柔和：有此特徵的女性性格溫婉，善解人意，容易獲得異性青睞，往往能嫁得良人，婚後生活甜蜜幸福。

4.太陽穴位飽滿開闊：有此特徵的女性通常理財能力強，善於持家，不僅自己能賺錢，還能幫助丈夫事業蒸蒸日上。

5.鼻子挺直有肉：有此特徵的女性通常有幫夫運，財運佳，往往能嫁入條件優越的家庭，婚後生活無憂。

6.耳垂厚大：有此特徵的女性性格溫和，善於處理家庭關係，且福氣深厚，生活順遂。婚後往往能得公婆喜愛，家庭和睦幸福。

需要注意的是，無論面相如何，保持積極樂觀的心態，不斷提升自己，才是獲得幸福生活的關鍵。