劉青雲古天樂康城爭帝大熱　舒淇趕工博入閘

國際影壇盛事法國《康城電影節》將公布入圍名單，有荷里活權威雜誌預測入圍華語電影的熱門之選，古天樂與劉青雲主演的《風林火山》被睇高一線，兩人隨時「升呢」問鼎康城影帝！至於舒淇與易烊千璽主演的《狂野時代》亦被睇好，有指為了趕及參賽，兩人日以繼夜趕工，為搭報名「尾班車」瞓身搏盡！

《第78屆康城電影節》將於5月13至24日舉行，本月10日公布入圍名單，美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》早前預測今年康城主競賽電影的華語片入圍名單，當中由古天樂、劉青雲、梁家輝與金城武主演的《風林火山》、由舒淇與易烊千璽主演的科幻懸疑作《狂野時代》，以及姜文自導自演的《英雄出少年》均列為熱門之選。

《風》片由麥浚龍執導，由籌備、拍攝至後期製作歷時近10年，早前電影公司終宣布計劃今年內上映，早前更於香港國際影視展公開15分鐘特製宣傳片，當中除有「落雪銅鑼灣」外，還有金城武在西隧瞓醒起床的片段，加上劉青雲演技大晒冷，被指會看到「不一樣的青雲」，令影片未定映期已話題十足！

另外，曾擔任柏林電影節、康城電影節及威尼斯影展評審的舒淇，早年曾憑電影《刺客聶隱娘》入圍康城主競賽部分，今次她與易烊千璽合作的《狂野時代》亦被睇好。電影於去年4月開拍，是一部糅合夢境與現實的科幻偵探故事，時間橫跨2068年等多個時空，由於分階段拍攝，加上有大量3D特效，故今年仍在補拍及製作後期，有指舒淇為了讓影片趕及報名，跟易烊千璽日夜趕工拍攝餘下戲份。

姜文馬麗新作睇高一線

舒淇早前受訪時，亦曾提及趕工一事：「我正在拍一部電影，拍得天昏地暗，希望可以快點完成，給大家看到欣賞到。」由於簽了保密協議，她沒有言明是哪部戲，但不少網民猜測正是《狂》片。上月底，網上瘋傳易烊千璽本要孖朱一龍為張藝謀新片《驚蟄無聲》開工，但因易烊千璽有工作未能完成，開拍日期要押後至本月中，未知是否因要為《狂》片補戲。

至於另一入圍大熱《英》片的導演兼演員姜文，曾憑電影《鬼子來了》贏得康城評審團大獎，《英》片是一部音樂劇情片，講述一個家庭為助兒子登上古典鋼琴藝術巔峰而傾盡所有，主演的還有多位實力派演員如馬麗、葛優、趙本山及雷佳音等。姜文在內地影壇地位舉足輕重，近日更獲委任為《第15屆北京國際電影節》「天壇獎」評審主席，若《英》片順利入圍，勢必成為內地影壇佳話。

梁朝偉輕鬆等派彩

曾於2000年憑王家衛電影《花樣年華》勇奪康城影帝的梁朝偉，今年有望再下一城，他與匈牙利女導演Ildiko Enyedi合作的非華語新作《Silent Friend》（暫譯《沉默朋友》），早前被指很有機會入圍今屆《康城電影節》，隨時再爭影帝！

雖然能否入圍還未「派彩」，但贏過不少國際獎項的梁朝偉心情輕鬆，近日更到泰國遊玩，並拍下不少靚相，一身休閒打扮的他被網民指：「好似我屋企套睡衣。」相當搞笑。

章子怡新片創先河 傳「翻新」重賽

「3金影后」章子怡主演的電影《醬園弄》，去年入圍《康城電影節》非競賽單元，她更與導演陳可辛、楊冪等齊齊亮相首映禮及記者會，可惜該片口碑麻麻，子怡亦曾「投訴」一場很用心拍攝的場口被刪掉，之後傳出電影曾作大幅修改，故至今仍未上畫。

近日有指經過「大翻新」的《醬》片今年有意再戰《康城電影節》爭獎，不少網民力斥荒謬，因過往從未有電影二度參賽，但亦有網民認為未試過不代表冇可能，大可創先河，加上子怡曾多次擔任康城評審，與電影節主席Thierry Fremaux稔熟，若大幅修改的話未必零機會。