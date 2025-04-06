《奪命狂DATE》驚慄謀殺故事源自真實經歷

懸疑驚慄新片《奪命狂DATE》（Drop）由《死亡無限Loop》（Happy Death Day）系列導演Christopher Landon執導，《白蓮會》（The White Lotus）女星Meghann Fahy與《1923》男星Brandon Sklenar主演，劇情講述一個寡婦以交友軟件認識一個男士，相約於高級餐廳晚餐，期間卻不斷收到現場不知名人士airdrop神秘短訊恐嚇，命令她殺死那位男士，否則會派人殺死她家中的兒子與妹妹，究竟她可以如何拯救到所有人？

原來故事靈感來自真實體驗，導演Christopher透露有次電影監製渡假時，在餐廳收到在場一個不知名人士不斷airdrop空投短訊給他們，他們一直無法確認對方身份。他們指示編劇用這個背景寫一個故事，於是編劇寫成了一個驚慄片初稿，再交給導演。曾編寫《午夜來嚇》（Paranormal Activity）系列的Christopher，表示：「我睇個劇本睇得好快，因為佢好好玩，但佢仲需要好多修飾，好多劇情位要解決。呢個係我最鍾意做嘅，就係擔任起編劇嘅身份，一齊傾劇本，過程係好開心。」他指最重要是能夠做到合理的角色動機，而觀眾看第2次時，更能欣賞到其中的伏筆。