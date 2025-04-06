鄧小巧開騷打側手翻　豪言上紅館耍雜技

歌手鄧小巧時隔6年在麥花臣場館舉行一連兩場《I’m here Live 2025》演唱會，昨日舉行頭場，除了小巧的外籍老公白先生外，還有楊受成、歌手李幸倪、陳蕾、許廷鏗、海兒、泳兒和王嘉儀等捧場。

小巧一口氣連唱了9首歌，被現場觀眾感動得流淚，邊用紙巾抹淚表示：「冇諗過聽到掌聲會咁激動，本身諗住打聲招呼，估唔到情緒咁洶湧。」有觀眾大叫：「你好靚呀！」小巧講笑要立即用英文翻譯給在座的老公聽，笑指老公不諳中文，全晚聽不懂她唱甚麼很慘。

期間她突然在台上打側手翻，笑說：「英皇應該擁有最多識打側手翻嘅女歌手，非正式統計過，楊博士係咪好鍾意識打側手翻嘅女歌手先至會簽約？講笑！」小巧現場不停換衫，取笑身上的婚紗似去拜山，她又表示原本去年有機會開騷，可惜場地因水浸問題而告吹，但這正好讓她儲了更多可以療傷的歌，發覺人愈大愈變得溫柔和冇恨意就最舒服。Encore環節，有觀眾大叫唱《半杯水》，小巧表示：「我一定會找數，唔係呢度，將來如果上紅館會唱。」最後Encore兩首歌完騷。

小巧於台上輕而易舉打側手翻，她解釋因少時愛跳繩，拍《四大發明》時也有跳現代舞，筋骨柔軟，但不敢跟Twins作比較，又指同公司多位唱家班歌手在場，自己台上緊張得不敢望她們，但好多謝她們來支持。她都感謝老公經常陪她行山及逼她每日步行一萬步及食維他命補充劑，成功減掉幾KG，身體更健康。昨晚小巧勁騷性舞姿，老公可有見過她性感一面？小巧忍不住噴笑：「結婚咁耐乜都見過晒啦！不過我喺屋企練舞會覺得尷尬，老公望住就唔想跳，會䁥喺房度練。」問是否下一站開紅館騷？她直言：「希望啦！人望高處，到時會表演吊威吔、擘腿和拱橋，跳火圈就講笑喇！可以耍雜技，依家歌手淨係唱歌唔夠㗎！」