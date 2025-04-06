【心理測驗】你的自我反省程度？

你是否會在一天結束時，回顧自己的一言一行？你是否會深入思考事情發生的原因，並從中吸取經驗教訓？我們每個人都有自己反省的方式和深度，也會影響着我們成長。今天就來測測你的反省深度如何吧！

【問題】桌子上放着一個沒有任何標籤的瓶子，你認為瓶子裏裝的是甚麼液體呢？

A. 果汁

B. 醋

C. 藥劑

D. 油

【答案分析】

A. 選擇果汁的你……反省深度：幾乎沒有

你很少回顧已發生的事情，因此不太有反省的習慣，總是向前看。即使遇到需要反省的情況，你也只會回顧自己的行為和言語，而不會深入分析原因。若你道歉或改變態度，也並非出於深刻的反省，而是更關注未來的行動。

B. 選擇醋的你……反省深度：比較淺

你雖然會為事情不如意而反省，但反省的深度不夠，往往會重複犯同樣的錯誤。你不會因為反省而積極改變自己的行為。只有經過多次反省，你才有可能開始改變。如果你能意識到自己總是重複同樣的反省模式，或許會促使你更深入地反省，探究問題的根源。

C. 選擇藥劑的你……反省深度：非常深

你每天都在反省中不斷成長，反省的深度遠超常人，能夠深入到內心深處。即使是很小的、別人不在意的事情，你也會認真思考其背後的原因。這已經超越了對事件本身的反省，更像是一種自我修煉。為了讓自己變得更好，無論精神上還是行為上，你都會不斷地反省和反思。

D. 選擇油的你……反省深度：較深

你通過反省來了解自己。當遇到挫折時，你會分析自己的想法和價值觀，並在反省中發現自己的行為模式和習慣，並努力摒棄那些不必要。即使遇到問題，你也不會責怪他人，而是不斷地進行自我反省。對你來說，反省不僅是為了改變言行，更是為了改變思維方式。