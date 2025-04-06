【營事檔案】欖菜肉碎四季豆

欖菜肉碎四季豆是一道易煮濃味又好下飯的家常菜，而四季豆由於需要時間去煮至軟身，因此在街外食到的四季豆都會先用炸泡的方式處理，這樣就會十分油膩，而今次食譜就輕輕先用水煮過，就可以令四季豆更快熟透而且不會感到太油膩。

豬肉含維生素B1有助新陳代謝

瘦豬肉碎是這道菜的主要蛋白質來源。豬肉富含優質蛋白質，這對於肌肉的生長和修復至關重要。此外，瘦豬肉中含有豐富的維生素B群，特別是維生素B1，維生素B1對於參與碳水化合物的新陳代謝尤其有幫助，可以令身體從攝取的食物當中獲得能量供給日常活動所需。而瘦豬肉的脂肪含量相對較低，可有助降低脂肪攝入過量的機會。

橄欖菜含油分宜適量用

橄欖菜的加入為這道菜增添了獨特的風味和口感。橄欖菜是一種經過發酵的芥菜及橄欖，主要用作調味。而由於保存的關係，橄欖菜當中都含有大約六成植物油，因此在使用的分量上應注意不宜過多，以及可加入蠔油、鹽等等額外的調味。欖菜更可用作涼拌乳酪小番茄、欖菜豆豉蒸排骨以及炒飯等，風味十足。

欖菜肉碎四季豆

材料：

瘦豬肉碎 200克

四季豆 300克

橄欖菜 2湯匙

調味料：

胡椒粉 1茶匙

糖 2茶匙

生抽 1茶匙

鹽 1茶匙

蠔油 2湯匙

做法：

1) 瘦豬肉碎加入胡椒粉、糖及生抽醃10分鐘以上

2) 四季豆切段後，用水焯3分鐘，盛出隔水備用

3) 燒熱鑊加少許油，加入豬肉碎炒至變色

4) 加入四季豆炒勻

5) 最後加入橄欖菜、鹽及蠔油炒勻，完成。

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。