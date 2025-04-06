趙露思復出騷首集失言遭狂轟　第2集「反彈」破千萬流量

內地女星趙露思大病初愈後，即投入拍攝並推出公益真人騷節目《小小的勇氣》，開播以來引起不少熱議。近日第2集播出不到1小時即破千萬流量，她更於節目中公開自畫像，與兩年前的畫作風格完全不同，讓網民見證自己的蛻變。

趙露思於生病期間，自行寫企劃書給影視平台，結果在不足一個月內即獲拍板到訪四川偏鄉開始錄製節目。而首集播出後，趙露思某些失言行為被外界罵翻，不過當地卻有不少孩童非常感其捐款及幫忙，以及讓外界投入更多資源給他們的鄉鎮。

而第2集中，趙露思與孩子們一起在石板上畫畫，只見她畫出一個線條人偶，頭上長出一朵花，代表希望，手上拿著紅心，一旁的孩子說：「妳不長這樣吧？」趙露思則回應：「我的靈魂長這樣。」值得一提的是，趙露思兩年前也曾畫過自畫像，當時她把自己畫成擁有粉色長髮，並穿了紫色上衣及淡紫色裙子，且不忘畫假睫毛，與現在簡單的自畫像比較，心態上完全不同，也看得出她變得更為成熟。

趙露思又再次提到自己的家庭：「雖然我媽媽跟小孩不太親吧，但我在遇到任何事情的時候，我們永遠站在一起，我在受到傷害的時候，或者是我在很無助的時候，我們可能很久都沒聯繫了，但她一定會來幫我。」趙露思心底明顯渴望家庭溫暖，讓網友看得非常揪心。