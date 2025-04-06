《的士司機》78歲名編劇被控性侵26歲女助手多年

為美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）電影《的士司機》、《狂牛》（Raging Bull）、《基督最後的誘惑》（The Last Temptation of Christ）與《午夜速遞》（Bringing Out the Dead）擔任編劇的78歲美國導演兼編劇保羅舒奈特（Paul Schrader），爆出被26歲前女助手民事入稟控告性侵多年，本來保羅同意秘密賠償，但其後他否認所有指控，反悔指女方官司是「情急、無聊與投機」。匿名的前女助手於紐約最高法院遞交新宣誓書，令案件曝光。

前女助手於2021年起為保羅工作，她指控他每天甚至每小時都性騷擾，他曾引她進入酒店房再強吻與揸身，其後又露下體逼她看；他不斷向她示愛，在言語上與電郵中表達對撫摸她身體的渴望，又問她色情與貶低女性的問題。當她拒絕就範，便於2024年9月被辭退。

保羅除了是名編劇，亦編而優則導，執導《美國舞男》（American Gigolo ）與《牧師的最後誘惑》（First Reformed）等電影，後者令他獲首個奧斯卡最佳劇本提名。2022年保羅於《威尼斯電影節》獲頒終身成就榮譽金獅獎。