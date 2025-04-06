升呢Omakase　舌尖大滿足

粉紅生死戀：壽司飯放上用炭炙香的熟成拖羅和風乾3個月的吞拿魚版火腿，鹹香油潤又帶點煙熏氣息。（胡振文攝）

日式廚師發辦講究不時不食和細緻的搭配，在吧枱上欣賞大廚將時令食材打造成美饌，賞心悅目。今日介紹兩間位於中環的廚師發辦餐廳，其一是新開業、主打糅合傳統並融入西方食材，於傳統基礎上二次創作的混搭風味；另一間則將創意點子融入傳統菜式之中，菜餚賣相與食味同步升呢，讓大家味蕾和視覺盡得享受。

閣麟街：融入多國元素

創意無限的廚師，能為菜式錦上添花。中環新派廚師發辦創辦人兼行政總廚Thomas自幼受主理私房粵菜的祖父薰陶，對烹飪充滿興趣，後來於法國餐廳及星級壽司店工作，也曾參加產品研發，對多國菜系都有深入研究，造就了他對新菜式的研發和混搭熱情。他將自家餐廳變成實驗室，日菜和其他國家菜系元素和技巧結合，再加上名貴餐具襯托，打造出獨一無二的廚師發辦。

食壽司，米飯味道至為重要。Thomas在飯內加日本赤醋和意大利黑醋，帶天然甜味的米飯提升食材的風味。吞拿魚壽司進化的粉紅生死戀，吞拿魚赤身風乾3個月做成魚肉版火腿，配炭火炙過的熟成拖羅，煙熏香濃郁又鹹鮮。中日結合的茅台醉蝦，以清酒、玫瑰露和茅台浸泡車海老（花竹蝦）再蒸至半生熟，放上蝦汁凝膠片，上桌時再噴點茅台酒，蝦香醉人。

有趣的菜式陸續有來，慢煮厚切鮟鱇魚肝配加意大利黑醋的比利時朱古力汁，配焦糖紅提子和白松露粉享用，酸甜去膩又添香。花膠加昆布木魚水真空慢煮後做成天婦羅，配用櫻花蝦熬煮的喇沙醬汁，蝦香、椰香和花膠鮮味相遇，層次豐富。升級版的劍魚腩叉燒蛋飯，以傳統叉燒醬料加清酒和赤味噌等醃魚後慢煮再炙香。而太陽蛋則由青瓜片和慢煮蛋黃組成，這款海鮮版肥叉，賣相幾可亂真，口感獨特。

堅道：微調風味升

香港地小人多，想搵個舒服地方用餐，都要諗一諗。堅道新開的廚師發辦以日式禪意庭園空間作設計意念，天然木系物料配柔和光線，再加上壽司吧後的綠植空間，環境寧靜。菜單傳統和創意兼備，部分菜式經廚師團隊研發，在原有基調上微調改良，令風味更佳。

欣賞過周邊環境和氣氛後，先以法蓮草伴春菊打開饗宴序幕。法蓮草即日本菠菜，現時正值最嫩之際，經土佐醋醃製，加點板本黃菊和芝麻，酸香柔嫩。分量十足的海鮮茶碗蒸蛋，以浸泡日本花菇和瑤柱的水來蒸煮，配車海老點綴，鮮味十足。日本蟹肉料理是不少人心頭好，大廚以蟹肉配醋汁的傳統食材來進化，打造出矜貴的魚子醬海膽配毛蟹，北海道毛蟹肉和蟹膏混合，加馬糞海膽和白醋啫喱，鮮味非常突出。

最中餅多用作傳統日式甜點，大廚將餡料由甜變鹹。迷你最中餅釀入經烹調的鮟鱇魚肝醬和魚肝，軟滑的質感和酸甜奈良西瓜漬相遇，既平衡了魚肝的濃厚，也令整體味道更加清新。壽司方面，餐廳的壽司飯相當講究，用上魚沼米和睦錦米加赤醋、醇酒粕醋及本釀造醋混合釀醋製作，餘韻帶甜。以此製成的喜知次壽司，加點芽葱和日本魚肝，油潤豐腴。關西箱壽司風味鯖魚棒加點紫蘇葉和葫蘆瓜等食材，層次瞬間得以提升。此外，餐廳亦提供遵循佛教素食原則的菜單，提供米糠漬豆腐最中餅、黑松露素麵、昆布素卷和舞茸銀杏土瓶蒸等素菜，為客人帶來多個選擇。