劉穎鏇郭柏妍變女僕貓咪組女團　單眼飛吻勁吸睛

無綫劇集《奪命提示》一眾演員今日（6日）現身天水圍出席宣傳活動，其中主演的郭柏妍和劉穎鏇（Tiffany）身穿粉色露腰女僕套裝、戴上貓耳頭箍和腳穿長Boots亮相，既可愛又性感，引起全場粉絲歡呼，場面十分熱鬧。

原來2人在劇集中組成女團「Double C」，並大跳可愛貓咪舞蹈，期間還做出單眼、送心心和飛吻等動作，魅力無窮，現場她們更教導丁子朗跳，十分搞笑。受訪時，她們表示已經準備了一段長時間，要抽時間試服裝和髮型，亦要去練舞，為了真的呈現打造女團的感覺，他們甚至去工作室拍攝硬照和錄音，而為了打造魔音，她們錄音第二日連聲音都沙啞了，談及會不會澄清自己的歌喉正常，她們則笑言之後若觀眾想會或開Live。

問到入行前有沒有曾想過成為女團，郭柏妍直言有想過，但預料不到入行後竟有機會，認真地排練一隻舞，去試不同服裝。而Tiffany表示自己連選美都無想過，所以成件事對她來說很夢幻，可以在劇集中經歷這麼有趣的體驗。

此外，現場播出郭柏妍玩遊戲時意外錫落丁子朗的預告片，郭柏妍將首次獻出螢幕初吻，她表示：「好緊張啊，拍個陣拍到面都紅埋，因為天氣又熱我又要以主動形式。」她亦透露拍攝該場口時被成隊人圍觀，覺得好尷尬，所以不想不停NG，之後更笑稱其他劇中情侶在該場口亦發生有趣事情，要觀眾密切期待播出。