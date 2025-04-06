講說話畀老公聽！鄺文珣生日買蛋糕同花畀自己

一代古裝美人鄺文珣（May）凍齡有術，即使已經是3個孩子的媽媽，但仍能保持童顏樣，散發出一陣少女氣息。轉眼迎接50歲生日的她，老公疑忘記其生日，令網民思疑鄺文珣的婚姻再亮紅燈。

鄺文珣2006年與製衣富商太子爺應德榮（Andrew）結婚，婚後育有兩子一女。但原來幸福的生活得來不易，兩人婚姻曾出現裂痕，險釀離婚。鄺文珣曾在訪問中透露老公常把負面情緒發洩在自己身上，將她變成「出氣袋」，二人經歷過爭吵、冷戰、離家出走，甚至提出離婚。

本月3日是鄺文珣50歲生日，半百仍有少女味外表似30出頭，她更新社交網表示未有特別的慶祝活動，反而陪女兒到公園遊玩，相當平淡：「充滿感恩和喜樂地渡過了我的生日。買了自己的生日蛋糕和家人慶祝，買了一紮花送給自己，今天是逆向思維的一天。雖然升了級，but not cup ，但這是我多年來最開心的一個生日，只能說感謝主。」

又貼出一家五口食飯合照，鄺文珣留言：「我也要感謝我老公悉心思考怎樣給我下星期的生日surprise party 😅，感謝我三個小朋友的生日心意，感謝你們所有的祝福。」