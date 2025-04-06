BOYNEXTDOOR學定廣東話嗌「老婆」「叻叻豬」冧港迷

韓國男團BOYNEXTDOOR今晚（6日）將於亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，6子今午率先接受香港傳媒訪問，分享首次在香港的感受。

今次是他們繼去年3月來港參加拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》後第二度來港，SUNGHO對相隔多時再來港演出感到高興，又指到達會場後見到有很多粉絲，令他十分期待今晚的演唱會，問到舉行首個巡唱的感受，LEEHAN說：「每個地方都有獨特的氣氛和環境，去不同的地方演出就像收到一份禮物一樣。」今次巡唱已來到尾聲，隊長JAEHYUN透露他們將於5月攜新碟回歸樂壇，希望能為支持他們的粉絲送上新的面貌和更多好音樂。

隊中年紀最小、現年18歲的WOONHAK早前高中畢業，問到成員有否為他慶祝？他指當時因為正在舉行巡演，隊友都身在日本，他抵達當地時成員和經理人都送上禮物祝賀他，令他十分難忘。

談到對香港的印象，RIWOO大讚香港的夜景很美，希望今次亦有機會欣賞香港的夜景，WOONHAK則想在香港坐雙層巴士和品嘗點心。6子亦特別學定廣東話冧粉絲，其中SUNGWO說：「好鍾意你！」JAEHYUN和RIWOO就講「世一」和「好勁」，TAESAN和LEEHAN就用廣東話講「老婆」和「叻叻豬」，WOONHAK就大讚香港粉絲「好靚」，準備十足。