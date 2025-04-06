劉穎鏇郭柏妍組女團Double C　「雙魔音」高歌疾呼

兩大女神劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）在無綫劇集《奪命提示》最新一集中，劇情講述兩人為了查案而組成女團Double C，她們將以8個不同風格的孖妹造型亮相，無綫官方社交網今早率先釋出其中一個「Shocking Pink貓女郎」造型的官方宣傳片，兩人穿起露腰女僕裝、戴上貓耳頭箍、腳穿長Boot大跳可愛貓咪舞，期間還做出單眼、送心心及飛吻等動作，魅力爆燈。

談到Double C造型，Rosita透露每個造型及髮型都是花盡心思：「監製真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇，所以每個造型同髮型都真係諗咗同試咗好多次。」談到造型改了又改，會否與拍打戲拍到瘦有關，她坦言拍《奪命》確是愈拍愈瘦：「因為呢套劇真係好多動作場面，加上要配合番啲造型、想出嚟效果靚啲，我都真係唔敢食太多，我估呢套劇我前後瘦咗八磅左右，腰圍可能得番21、22吋，有機會比我選港姐嗰時仲瘦。」

兩人除了俏萌造型大放送，還會大晒「雙魔音」，無綫官網播出了Tiffany在錄音室聲「沙」力竭地高歌疾呼的片段，而片段中的工作人員則全程焗蟹焗至紅都面晒，加上現場有Rosita坐鎮，不少網民隨即聯想到二人會齊齊大晒魔音，紛紛留言表示期待之餘，更有人指Tiffany的演唱片段，拍得住黃一飛在電影《少林足球》中的歌唱實力，期待值爆燈。