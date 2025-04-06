天王有後！郭富城細女自創舞步功架十足　呢啲就係天分

天王郭富城（Aaron）有後！他與方媛婚後育有一對寶貝女兒Chantelle（郭詠希）與Charlotte（郭詠萱），2個女似足媽咪咁靚之餘，還各有天分！城城早前趁農曆新年長假陪方媛回老家安徽過年，一家四口幸福美滿。日前，方媛在社交網上發布了一段細女跳舞的影片，她隨音樂節奏舞動，頗有爸爸城城當年的舞王風采，有不少網民大讚她除了有跳舞天賦，就連美貌都完美繼承父母基因，年紀輕輕就是美人胚子。

最近方媛Po了一段細女郭詠萱跳舞的影片，並留言：「自學跳舞的妹妹！」影片中可以看到郭詠萱紮起高馬尾，身穿印有兔仔圖案的紅色連帽衞衣及黑白格紋長褲，整體造型充滿童趣氣息。郭詠萱先是右手叉腰，後是左手叉腰及搖擺身體，其後又雙手在空中畫Z字，並在胸前左右晃動，雖舞步較為簡單，但不難看出郭詠萱頗有跳舞天賦，架勢十足。雖然方媛用墨鏡貼圖遮住了囡囡的眼部，但仍能看到郭詠萱皮膚白皙透亮且下巴尖尖，而且還有小巧鼻子及櫻桃小嘴，不論是美貌或是氣質都充滿爸爸城城的影子。影片發布後不少網民大讚：「基因強大，跳舞像郭富城」、「真是有舞王的基因，鬆弛感拉滿，又是顆舞蹈奇才」、「一看就是美女，雖然擋住，但是從臉型跟鼻子嘴巴看都是標準的美女」、「爸爸以後有接班人了」、「二小姐太像城小時候啦，餅印一樣！」

早前有網民在社交網上Po了一段於內地長沙捕獲城城的影片，當日他以金色髮型搭配潮裝亮相，整體造型顯得十分年輕。乘坐節目組保母車抵達後立即投入工作溝通，期間還在車旁即興舒展舞姿，不時交叉雙手擺動，又拍打自己的大腿「舒展筋骨」，相當精力充沛。影片發布後不少網民大讚城城keep得好，凍齡狀態輾壓同齡人，不過也有很多網民通過車輛參照物推測其不足1米70，亦有人為他護航：「高能當飯吃似的說人家……」、「不要老是盯著人家身高，比例很好的保持的也很好。」