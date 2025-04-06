Freed e:HEV慳油混能7座家庭車

進化至第三代的Freed家庭七人車，首度搭載本田(Honda) 新世代e:HEV雙馬達油電混合動力系統，實現同級最低的26.5km/L(WLTC)綜合油耗。26.5km即係咩概念？即係大約將軍澳至銅鑼灣來回，又或上水至屯門市心中單程咁上下，咁樣行都只係消耗1L油，咪係慳油先？

這個新e:HEV系統是由一具1.5L Atkinson直四引擎、雙AC同步馬達(整合了一個發電馬達及一個驅動馬達)、新一代鋰離子電池及e-CVT電子無段變速波箱組成。此系統相當智能，可按實時需要於「純電」、「混合動力」和「引擎」動力模式之間自動切換。其中在靜止起步、減速和慢速行車時都可齋行純電。所謂「慢速」，到底有冇話大約時速幾多呢？雖然廠方沒有特別提及，不過試駕期間，筆者試過以大約70km/h均速行駛好一大段路，從電子儀錶板上的能量流向簡圖所見，系統可保持着齋行純電，大家可作為參考。值得一讚是行車穩定舒適，即使是在崎嶇山路或是駛經顛簸路段，車身震動極輕微，平穩度高，這歸功於車身剛性提升了不少及懸掛亦經重新調校。

規格表

車型：五門七座位混能MPV

引擎：1.5L直四引擎配AC同步馬達

綜效馬力：122PS/3,500~8,000rpm

綜效扭力：253Nm/0~3,000rpm

傳動：e-CVT電子無段變速

驅動：前置引擎及電馬達、前輪驅動

平均耗油量：26.5km/L（WLTC）

車身體積：4,310×1,695×1,755mm（長×闊×高）