CHILL CLUB︱馮允謙補緊妝被突叫上台　陳蕾聽錄音得獎感受勁尷尬

樂壇第三張成績表《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》頒獎禮於今晚假啟德體藝館舉行，近百歌手包括 MIRROR、COLLAR、李幸倪、陳凱詠、許廷鏗、馮允謙等出席，齊角逐共設立21個項目的獎項，當中有12個獎項由觀眾投票，而頒獎禮未開始前，兩大人氣王姜濤、Anson Lo（AL）及Edan的粉絲「姜糖」、「神徒」及「爵屎」先鬥人多勢眾，目測以「姜糖」、「神徒」人數最多達近千人，前者高舉藍色的「姜」字牌，而後者則是粉紅色的「Anson Lo」版，聲勢可謂不相伯仲，相信今晚以一人一票投選的「人人樂壇 年度歌手及歌曲大獎」必是「姜糖」、「神徒」必爭之獎。另外，觀眾入場前，要先在場外接受安檢及換領投票卡。

《CHILL CLUB》頒獎禮率先頒發「音樂第一歌曲獎」（流行歌曲）、（搖滾歌曲）共6個獎，得獎者都預先錄定得獎感受，結果連環出現得獎歌手上台聽自己錄音，無得親身說感受，場面非常尷尬！

馮允謙憑《會再見的》奪獎時，馮允謙上台時一臉茫然，指自己本身在後台突然被叫出來，所以不知上台做甚麼：「我啱啱補緊妝，唔知發生乜嘢事。」而陳蕾憑《0.1秒後的世界》奪搖滾歌曲獎，她上台時聽住自己的感言，不斷點頭，被網民留言取笑「尷尬到一個點」。而「Chill Club 年度作曲人」則由吳林峰奪得。

張敬軒憑《青春告別式》奪「音樂第一歌曲獎(流行歌曲)」獎，張敬軒特別錄了一段短片多謝支持他的觀眾及粉絲，都算避過了上台「有口難言」的尷尬情況。

音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）分別由洪嘉豪《黑玻璃》、AGA《Unfamiliar City》及Kiri T《至少做一件離譜的事》奪得；而音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）得主者為Marf的《TXT Or Call》、Jaime張天穎《低調》及姜濤《黑月》，當姜濤出場時，全場「姜糖」尖叫。

另外，現場分發多個大獎，當中包括「年度填詞人」陳詠謙、「年度編曲人」黃兆銘、「年度監製」徐浩、「年度新人組合」三強分別由ROVER（金）、VIVA（銀）、Lockmiths（銅）奪得。而「年度新人女歌手」三強為李芯駖（金）、林愷鈴（銀）、林芊瑩》銅。至於「年度新人男歌手」三強曾傲棐、Bernard Chan、Tiger（邱傲然）。