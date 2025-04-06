甲亢哥初訪港體驗差？去完深圳後再畀機會快閃中環夜繽紛

在短片頻道座擁3,800萬訂閱的美國頂流網紅IShowSpeed（簡稱Speed，內地暱稱「甲亢哥」），近日走訪中港，去完重慶、成都，前日（4日）就來到香港，並在其頻道直播他於各區「自由行」的行程，期間有至少十多萬人觀看。Speed入鄉隨俗到灣仔鵝頸橋打小人、去主題公園探熊貓、搭電車、坐地鐵、吃雞蛋仔等，他所到之處都引爆了人潮，更多次造成混亂。

不過網民指出他的香港之行體驗似乎麻麻，他在直播中曾表示未如想像般有趣，網民歸納出多宗罪，例如行程編排混亂、與導遊冇火花、設施未有預約，令Speed「白行一趟」等，加上有部分粉絲過度熱情，更追到港鐵站內，他看來險些崩潰，更不諱言有些孩子看來冇受過教育般。不過他在香港臨走時，都有表示其實玩得很開心，又在香港完成了3,800萬訂閱的大關。

Speed在香港僅逗留一天後，翌日已去了深圳，更試了無人機外賣食炸雞千，多名網民認為是有部分香港人影衰晒，編行程的團隊亦失職，錯過大好機會宣傳香港，未能「說好香港故事」，感覺他不如早前的重慶之行開心，有粉絲留言指出是導遊的錯，希望他日後能再給香港一個機會。Speed在直播回應：「如果我要再給香港另一次機會，一定不可以選假日，而且它必需是一個完全不同的城市，你懂我意思嗎？就像香港的另一部分。」

不過，完成深圳一日遊後，Speed果然於周六晚（5日）再度回港！他於深夜現身中環，感受香港夜繽紛。他選擇在加州大廈一帶蒲場夜蒲，近百粉絲守候追星，Speed逗留一小時在過百fans簇擁下離場，由工作人員打頭陣，粗魯地推開前面影相的人群，領軍前去登車處，而Speed則獲人鏈保護，由20位高大老外保安圍住他，搭住他膊頭推他前進，期間有幸運fans能很快跟偶像握到手，也有發生fans和保安推撞，但fans熱情未減退，不時有男粉大叫l love You！Speed在中環玩的時候沒有開直播，但從網上影片所見，他全程似乎比前一日好，又不時跟粉絲合照握手。