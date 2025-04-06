洪永城透露梁諾妍做手術後最新狀況：佢最唔開心係冇得跑步

藝人洪永城、區永權、胡美貽和伍韻婷今日（ 6日）現身電視台為主持無綫綜藝節目第二輯出席記者會，一群主持分享曾討論及試驗過的事件，更現場測試敲碎強化玻璃，果然充滿實驗精神。

在受訪時，談及有沒有發生過甚麼家居驚險事，區永權指最怕在露台有人掉嘢下來，洪永城則指最怕門罅位置，怕小朋友夾到手指，他分享曾經一次上洗手間時，大女Amber跟過去找他，結果關門意外夾到她手指，愛女受傷痛哭令洪永城心痛不已，

早前洪永城太太梁諾妍自爆再次入院，他回應太太已無大礙，最不開心反而是不能跑步，他認為是太太過於忙碌產生太大壓力，未知是否因上次而牽連今次，指太太會好好休養，自己亦會好好照顧她，感謝大家的關心。而他亦透露小朋友知道媽媽生病後向媽媽說：「Why don’t you take care yourself」，令他們大笑亦感慨「生性了。」

問到好友蕭正楠榮升爸爸後有沒有向他們求救，區永權表示：「佢有次WhatsApp我，話睇完個節目有啲嘢唔係好明，咁啱條片係我做旁白，佢就覺得我應該好清楚，我答完佢之後呢，聽到佢哋兩個把聲好好好開心，一啲唔似坐月或者頭一個月咁攰。」而洪永城則指曾解答他們一些有關嬰兒的知識，之後應該會待bb滿月後才找機會去探望他們。