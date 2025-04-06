楊丞琳香港開唱苦練馬甲線　承諾會唱廣東歌

日前台灣歌手楊丞琳（Rainie）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，大談相隔七年再度來港舉行個人演唱會感受，Rainie表示個唱由自己擔任總策劃，放了很多心思在其中，雖然過了五年，但整個舞台仍然感覺新穎，設計複雜似魔術方塊：「有跳舞、有演戲元素，我會唱情歌、Rock歌，呈現好多面向嘅自己，大家會睇到唔一樣嘅楊丞琳。所以如果今次巡迴演唱會無法帶到香港，自己會覺得好可惜，因為知道好多人已經冇辦法再等，飛咗去其他地方睇演唱會，需要花好多錢買機票，所以今次可以喺香港開演唱會自己超級開心！」

為了巡迴演唱會，Rainie苦練馬甲線，她自認是一個有要求的人：「整個巡迴演唱會自己食好少，因為開場嗰套衫要好Fit先得，所以平時做咗好多變態嘅運動，食嘢亦都變態地少，一日一餐，大概一個拳頭嘅蛋白質，兩個拳頭嘅素菜，澱粉質大概半個饅頭。不過習慣咗22個鐘頭唔食嘢都唔肚餓。不過好掛住香港嘅甜品、瀨尿蝦同橋底辣蟹，呢啲全部冇得食！要同自己講專心做個演唱會，着靚衫，所以要犧牲！」她稱除了身形外，另一樣重要事情是小心保護把聲：「因為好擔心會感冒，所以平時都要戴口罩，但係做運動可以增強免疫力。」

Rainie自言向來有個習慣，就是每次在港演出，無論是大型還是小型表演，她都會準備廣東歌，今次亦不例外：「因為廣東話係自己生命一部份，由細開始爸爸教自己廣東話，爸爸媽媽都係廣東人，雖然唔係講得太好，但係覺得廣東話同自己好近。不過依家覺得自己退步咗，平時冇乜機會練習，就算同媽咪都少講，所以要學唱廣東歌令自己廣東話進步。」她又預告一定會唱由林家謙作曲的廣東歌《我不認識你》：「呢首歌喺香港冇唱過，因為上次香港演唱會唱過佢作曲嘅《矛盾一生》覺得好好聽，所以自己上網私訊佢搵佢幫手作曲，而廣東版係佢推薦我唱！除此之外，我今次特登問咗啲朋友，揀咗近十年香港最紅，最受歡迎嘅歌，然後再搵一啲適合自己聲音嘅廣東歌嚟唱。」