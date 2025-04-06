佐伯澪　巨乳妹愛食麵

曾經係肥妹仔嘅佐伯澪，家陣已長得亭亭玉立，人見人愛。（互聯網）

曾經聽一位前輩講過：「男人唔食飯點都唔夠硬，女人唔食麵乜都唔會掂」，前面嗰句都算講得通，後面嗰句實在有啲無厘頭，但自從發現佐伯澪呢位巨乳妹，終於明白愛食麵嘅妹妹仔有幾咁掂！

I奶勁吸睛

家陣啲零食乜嘢款式都有，莫講話小朋友，連大人一樣食到停唔到口！今日為大家介紹嘅寫真女優佐伯澪，就曾經喺小學五年級嗰陣，因為食得零食多，一度變咗肥妹仔，後來知道再唔收斂，好可能令健康出問題，於是決定戒零食兼努力做運動，總算令身材弗番！家陣已經22歲嘅澪妹，已長得亭亭玉立，心口仲有一對異常吸睛嘅I CUP大奶奶，加埋個樣生得精靈又可愛，實在係人見人愛！

現役大學生

雖然澪妹戒咗零食，但依然鍾意食嘢，一講到食拉麵，完全冇力抗拒，早前喺新宿大久保公園舉行為期4星期嘅拉麵祭入面，佢為咗可以試勻各家拉麵店嘅手藝，曾計劃每星期狂刷10碗拉麵，但最後因為忙得滯，未能夠完成呢項壯舉。究竟澪妹有幾忙？原來佢係一名現役大學生，主修戲劇，為咗提升表演技巧，平時會兼職做舞合劇演員。另外，澪妹又喺

最近投身寫真界，因為樣靚又大波，成日有機會出鏡，但佢依然覺得曝光率未夠高，所以未來會多啲參加攝影會，仲話會透過社交平台吸納更多粉絲。

作為寫真界嘅新面孔，佐伯澪好識得利用社交網嚟提升人氣，除咗上載大量性感照同生活照，亦會密密公布自己嘅演出消息，希望同粉絲有多啲交流。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：38I-24-34