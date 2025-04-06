伊能靜與秦昊「各顧各」　緊急合體破婚變傳聞

台灣女星伊能靜上月過57歲生日，晒出和老公秦昊、女兒米粒一家三口幸福畫面，近日卻傳出她在訪談中提到跟秦昊各過各的，引發婚變傳聞，她先是開直播澄清：「甚麼做採訪各過各的，這句話我從來沒說過啊！」並笑說：「我終於再等來一段婚姻了，那我居然還要又各過各的，那我乾脆自己過算了。」她昨天（5日）則晒出兩家人在上海聚餐影片，她坐在秦昊身旁，自己的媽媽、姊姊、兒子庾恩利，以及秦昊的父母、女兒米粒齊聚一堂，直呼幸福。

伊能靜和小11歲的秦昊結婚10年，一向給人恩愛印象，但今年初伊能靜名下6家公司股權頻繁變動，加上夫妻2人此前連續8個月未同框互動，掀起「各過各的」婚變猜測，此外，陳妍希今年2月離婚，她於2016年拍攝電影《風中有朵雨做的雲》坐秦昊大腿的照片，又被挖出熱議。

伊能静曾在直播時表示：「和秦昊先生沒有白頭偕老的想法，現在的我認為活在當下做好自己、不斷成為發光的自己比較重要。」而她近日親上火線撇清「各過各的」，表示自己從來沒說過這句話，至於夫妻沒一起買房，她解釋：「是因為我們當時並不知道我們是不是要回北京住，還是我們要回台北住，然後孩子的學校會落在哪裏。」

她還提到一旦進入婚姻，自己要懂得檢點，像她就是不交男生朋友，不會單獨跟男生出去。除了開直播澄清，她也在抖音PO出自己娘家與夫家聚餐的影片，只是大合照時她和秦昊分別坐在最遠的兩邊。