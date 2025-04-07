李幸倪封歌后　Anson Lo成大贏家

一年一度的《CHILL CLUB 推介榜年度推介24/25》昨晚於啟德體藝館舉行，MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo過千粉絲在門口擺位應援，氣勢十足！最終，盧瀚霆（Anson Lo）撼贏姜濤封歌王，李幸倪（Gin Lee）則奪歌后大獎！Anson Lo更同時獲得現場投票的「人人樂壇年度歌手及年度歌曲」獎項，成為全晚大贏家！

昨晚頒獎禮有逾200位歌手參與，當中包括MIRROR、林家謙、Gin Lee、陳蕾等，場面熱鬧，開騷前已有大批粉絲於場外搖旗吶喊，其中姜濤及Anson Lo各自約有千位歌迷現身支持，但未有再因霸位而發生衝突，秩序尚算良好，而一眾姜糖（姜濤粉絲）則手持燈牌高呼「生日快樂」，為月底生日的偶像送上祝福。頒獎禮由Joey Tang 演奏已故歌手方大同的《愛愛愛》揭開序幕，MIRROR及馮允謙（Jay Fung）等相繼登場，炒熱全場氣氛，惟及後不少新生代歌手的演唱都被網民狠批未達標，遭嘲笑似「公開獻醜」。

頒獎禮尾聲頒發多個大獎，最終Anson Lo成全晚大贏家，個人獨攬逾13萬票，力壓奪銀獎的姜濤及奪銅獎的陳卓賢（Ian），連續4年勇奪「年度男歌手」金獎，宣布賽果一刻全場充斥神徒們（Anson Lo粉絲）的尖叫聲，而其歌曲《Hey Hey OK ﹗》更獲「人人樂壇年度歌曲」及「人人樂壇年度歌手」大獎，得獎後他不忘賣口乖，揚言會繼續努力，並多次感謝神徒們，且謙稱：「我都有犯錯，有跳得唔好、唱得唔好嘅時候，多謝大家嘅包容。」「年度女歌手」金獎則由勇奪逾兩萬票的Gin Lee獲得，她感性表示：「做音樂唔易嘅，我哋要一齊加油、一齊行落去、一齊做好廣東歌。」陳蕾及陳凱詠則分別獲女歌手銀及銅獎。「年度唱作歌手」金、銀、銅分別由林家謙、Jay Fung及Ian奪得，而「大數據至尊歌手」則由姜濤及Ian平分秋色。「年度組合」金、銀、銅分別由MIRROR、COLLAR及Lolly Talk奪得，至於失落此獎的ERROR，成員保錡潛水3個月後，終公開露面，但明言不受訪。

馮允謙上台攞獎一臉愕然

當大會頒發「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」，公布由張敬軒憑《青春告別式》及Jay Fung憑《會再見的》獲此殊榮。今年大會一改慣例，一早安排入圍5強歌手預先錄製得獎感受，搞到一眾歌手領獎時慘變「有口難言」，首位經歷這尷尬場面的歌手Jay Fung，被呼喚出台時謝詞已率先播出，出現「人未到先聞聲」的情況，他聽到自己的聲音一臉愕然，且不禁說：「我啱啱補緊妝，發生乜事呀？」此時被告知得獎才如夢初醒。其後每位歌手上台亮相都僅維持不足半分鐘，未進入得獎氣氛已被請離場，反而未有到場的軒仔只拍片鳴謝，幸運「避過一劫」。

盧冠廷獲頒「終身成就獎」，得獎後他感性表示：「對我嚟講太震撼嘞，多謝陪住我走過咗咁多年嘅唐書琛（太太），人哋話攞呢個獎代表差唔多退休，但my music、my life依家先至開始！」另外，英皇歌手洪助昇獲頒「現場最佳衣着獎」。

陳凱詠打頭陣 一開口走音

近年聲勢力追李幸倪及陳蕾的後起之秀陳凱詠（Jace）昨日在頒獎禮上，偕許廷鏗及馮允謙等實力派擔任打頭陣嘉賓，可是獨唱的Jace一開口就「炒車」走音，幸很快就回復狀態，一向要求高的網民對Jace 特別「包容」，除未有網上公審外，還幫她「補鑊」指：「起碼證明是唱Live。」至於女團COLLAR就「同人不同命」，全團跳唱時，被網民揶揄指是「數白欖」式唱歌，甩Key又瀕臨走音邊緣，表演強差人意。

至於跟Jace同樣出醜的還有許廷鏗，當他偕Jace和馮允謙合體唱出《Megahit》時，未知是否太投入唱歌，行落樓梯時一度踩空仆一仆，慶幸他腳步夠穩，未有跌倒。

Tiger芯駖大熱奪「新人男、女歌手」

「年度新人男歌手」金獎被視為是邱傲然（Tiger）及曾傲棐之爭，結果由Tiger奪得，他上台後，MIRROR成員都相當興奮，Anson Kong更不停向Tiger飛吻，Tiger的得獎感言亦有特別多謝MIRROR。奪得銀獎的曾傲棐的得獎感言則非常有心思，除了感謝經理人公司之外，還指今次奪獎：「絕對唔係我勁，係大家錫我啫。」銅獎得主則是Bernard Chan。

至於「年度新人女歌手」金獎由李芯駖撼低勁敵林愷鈴奪得，她上台後不斷向台下揮手，大會播出其感言，感謝公司，並感激好姊妹們COLLAR的包容。奪得銀獎的林愷鈴上台領獎時，笑得十分燦爛，並配合播出來的感言不斷點頭：「多謝每一位投票畀我嘅朋友，作為新人，要行嘅路仲好長，嚟緊會繼續努力。」銅獎則由林芊瑩奪得。而「年度新人組合」金、銀、銅獎得主分別是ROVER、VIVA、Locksmiths開鎖佬。