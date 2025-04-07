【是日通勝】

農曆三月初十

乙巳年 庚辰月 丙午日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、安葬

忌：作灶、出行、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：02、42、23

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

金牛座：與情人發生爭拗，務必以成熟的態度處理。

雙子座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

巨蟹座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

獅子座：運勢好轉，生活壓力大減，可發揮個人潛能。

處女座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

天秤座：有可能成為同事們的眼中釘，要留意言行！

天蠍座：拓展人脈的好時機，出席社交場合有着數。

人馬座：心情低落卻無人了解，感覺如啞子吃黃連。

山羊座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

水瓶座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

雙魚座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）蛇 財運差

鼠：是日沖煞，工作運稍遜，易因私忘公。

牛：獲另一半全力支持，幸福感油然而生。

虎：家庭支出超出預算，有需要勒緊褲帶。

兔：工作運上升，保持低調，做好分內事。

龍：事業遇阻力，只顧抱怨不能解決問題。

蛇：財運比較差，有可能被熟人設局騙財。

馬：整體運勢下降，對自己的才能有懷疑。

羊：有顆好奇心，多接觸新事物會有得着。

猴：不要宅在家，出門有機會結識新朋友。

雞：魅力上升，身邊出現條件不錯的異性。

狗：財運好轉，謹守量入為出原則就冇問題。

豬：對感情缺乏信心，疑心重易觸怒伴侶。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

知命，認命

「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」這句說話可以改寫嗎？可以，重新投胎做人，再來一次，但好像輪盤一樣，看看又開甚麼。關於前世今生，若知前世因，今生受者是；若知后世果，今生做者是，這是有因必有果的定義。有些人自稱所謂大師神人，經常宣傳自己能說出前人所未講過的說話，神仙嗎？如真的，全球國家領袖馬上收為國師吧！他們只能欺騙低知識人士，如電騙案一樣，很難根治。

坊間說：「橋不怕舊最緊要受」，一雞死，一雞鳴，因此這些人財富滾不盡，除非他自動收手，但好難！

不要羨慕別人，不可能每個人都那麼完美，只是你沒有看到罷了！只要按自己八字計算，安排好往前走的路，屬於你的風景終會出現。

人生是一場漫長的對抗，有些人笑在開始，含着金鎖匙投胎出世，有些人卻贏在最終，命運不會偏愛誰。

可以迷惘，但不能絕望！

認命，人生最幸福的事，莫過於白天可以說笑，晚上能睡個好覺。如行雲般自在，榮華花間露，富貴草上霜，像流水般灑脱，才能做到人生應有的知命認命。