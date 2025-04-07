楊偲泳讚岑珈其是滿分「男友」　願意為心愛的人付出一切

藝人岑珈其、楊偲泳（Renci）合作動作犯罪電影《搗破法蘭克》。飾演性格單純角色「陶俊」的珈其表示：「個角色冇人生目標，唯一最着緊係想保護由Renci飾演嘅『出租女友』Chelsea。不過我哋冇親熱戲，因為唔係講愛情。」問到他美人在身邊，沒有親熱戲可覺得蝕底？他則謂早已享受過「福利」，因兩人在合拍的《不日成婚2》中扮演夫妻。

Renci則用曖昧來形容跟珈其的關係，透露有場酒店戲由她單方面做主動，但因不可劇透只能說：「幾滑稽嘅情節，係講我哋分道揚鑣後再重逢。」問到Renci其男友張振朗曾自認是100分男友，但她反而卻覺得珈其才是滿分男友，表示：「佢喺戲裏面好願意為自己心愛嘅人付出一切。」又指與珈其、談善言及林家熙本是多年好友，開心可以「集齊4個」拍戲，而私下亦會經常見面和聚會，因而認識珈其的妻兒。問到張振朗可有一齊玩？Renci不願多談，只說：「我哋偏向玩開嗰堆，（唔受男友玩？）唔係，只係我哋分得好開啫。」

場地：BLACKROOM @blackroomhk

岑珈其

Hair：Nick Lam @twotwo.hair @nickienick

Makeup： Will Wong@wi11wongofficial

楊偲泳

Make up：CarmenC

Hair：Lupus@orient4

Wardrobe：POLO RALPH LAUREN