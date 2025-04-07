海兒有封胸之勢　 KOL Vivian趁機攝位

被指身材不科學的「音樂女神」海兒憑浮凸身材而成為「宅男女神」，不過近日她似乎有封胸迹象，在社交網分享的靚相中，大部分都是包到上頸。未知是否見有機可乘，同是網紅出身的KOL Vivian(肥肥人、黎紜蔚)宣布踩入演藝圈。以往主力拍廣告的Vivian，早前參演劇集《弊傢伙！我要去祓魔》外，亦當歌手推出處女第一擊《曖昧日誌》歌曲及MV，其目測34C上圍，澎湃度媲美海兒，令愛睇Body的網友多一個選擇。

Vivian坦言為圓兒時的歌手夢想可以不惜一切：「出一首歌要差唔多要六位數字，所以真係唔係為咗賺錢。近年都有拍攝廣告、電視劇同電影嘅機會，所以都一直有儲錢，加入歌手行列，令自己事業更全面。自己性格都好鍾意幫助身邊朋友，慰藉佢哋心靈；而歌聲可以傳遞更遠，慰藉更多朋友以外的心靈。就算我唔喺大家身邊，聲音仍然喺大家耳邊。」

《曖昧日誌》講述少女渴望被愛，卻同時害怕愛情的矛盾。這種不自信的初戀感，能帶給年輕人共鳴，也是年長聽眾的懷緬。她透露當中亦有加入自己故事元素：「因為對於比較親密嘅朋友們就知道本來性格比較嬌嗲，當感到非常快樂就會習慣喵叫一聲撒嬌，會引到佢哋大笑。所以就構思了男主人喺屋企養貓，而貓變成女人感受人類愛情故事。」MV中，肥肥人以貓女造型示人，加上網民經常將焦點於在她驕人的身材上，怕唔怕大眾忽略她的歌曲？Vivian直言唔怕：「唔怕大家Focus落自己身材，因為身材比我好嘅人太多。相信日後有更多影視作品，大家就會轉放更多焦點，專注才藝方面發展。」