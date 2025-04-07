姜濤奪男歌手銀獎拋6字真言來自真心　AL奪金下年冧莊冇壓力

《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》頒獎禮昨晚（6日）圓滿結束，李幸倪（Gin Lee）爆出坐在後排的男歌手在看完同門女團VIVA演出後，大叫「Wow」一聲表示驚嘆，她覺得對方真心好欣賞VIVA。有指當時坐Gin Lee後方是MIRROR成員，MIRROR其中11子好齊心，一起篤爆男主角是Stanley，姜濤亦手指着Stanley．AK講笑：「畀人睇到啦！」此時11子笑到失控，Anson Lo笑到烏身，冷不防頭撞到前面坐椅椅背，十分搞笑。

Stanley亦大方自首，笑說：「師姐Gin Lee好敏銳，我Wow一聲，Gin Lee就擰轉頭，佢哋係跳舞跳得好睇囉！我承認，因為佢哋表演實在太精彩、跳得好齊，（點解Wow？）因為太精彩。」AK也插嘴：「有好嘢要讚，唔好忍!」Stanley再繼續讚：「係舞技好精彩，唱得好精彩，我睇表演。（按奈不住？)好似拍手掌一樣。咁啱Gin喺我斜前面，聽到後面歡呼聲，（你第一次睇VIVA？）唔係，每一次睇都Wow，每次都Wow。」AK亦表示有叫，看COLLAR和LOLLY TALK的表演都有叫。Stanley表示不擔心女友呷醋，自己純粹欣賞好作品，又講笑Tiger跳舞的話，會起身大叫。

MIRROR繼續冧莊奪「CHILL CLUB年度組合金獎」隊長Lokman表示要再努力做好作品，希望下年能夠再攞獎。他不會視冧莊為壓力，覺得壓力是來自自己。Tiger表示獲得「CHILL CLUB年度新人男歌手獎」感到好開心，返後台後收到屋企和朋友的恭賀：「冇令人失望，最大感受係，12人在台上原來係好安心，自己一個攞獎時好掛住兄弟。」對於今屆得獎者大部分是預錄得獎感受的破格做法，Lokman指是第一年新嘗試，對網民批評令得獎者站在台上好尷尬，Lokman未有正面回應。

姜濤獲得「CHILL CLUB年度男歌手銀獎」時拋下6字真言：「多謝大家，多謝！」他表示是真心多謝，當刻只想到這6個字，他表示：「從來冇特別諗定講詞，當下想講乜就講乜，係真心多謝樂迷，每個獎來之不易，有獎冇獎都不代表努力白費，不要灰心，（之前講退出畀人鬧？）講吓笑，愚人節講笑，（網民話你回應EQ好高？）係放鬆啲對所有言論，想放鬆啲，依家好多人好大壓力，對所有工作或言論，會輕鬆看待一切。（以後點選擇回答網民?)隨心。」

Anson Lo連擸三個獎項，成大贏家，他表示大家各有各獎項，有獎當然開心，多謝投票的「神徒」，會繼做好自己，獎項是一個獎勵，未來路點行才最重要，希望帶更多驚喜，推出不同的作品，表示有任何獎都開心，不會對下年冧莊有壓力。有傳Anson Lo新歌《Heartbreaker》零電台宣傳，因而傳出遭公司打壓一事，他表示：「知道fans好着緊我作品成績和宣傳，每個成員公司都有不同安排和策略，上年做電台多啲，今年其他成員做番多啲，按不同行程，不會一樣，暫時未收到幾時有電台宣傳，（團綜你就要宣傳？)團綜和新歌宣傳不同，不過依家籌備緊下一首歌。」對早前被爆自薦做《全民造星VI》客席導師引起話題，Anson Lo直言只是講笑，會等待通知，自己沒有再追問。

至於Edan就被指3個月內推出3首歌獲公司厚待，他解釋最近推出兩首自己創作的歌，對於厚待一字頗有微言：「標題好似激發矛盾，令大家有爭拗，空穴來風，冇乜需要回應。」認為Ian比自己勤力多，自己要再努力。當話題問到緋聞女友林明禎腳傷時，聞「女友」兩字，Edan搬出林明禎同一說話：「又陰我？你哋真係黑心呀！成日畀氹人踏。又嚟又嚟！Keep住講咗好耐，仲要問？希望畀空間，唔好為難。」當被再三追問會否林明禎問題，Edan罕有一臉不悅：「我冇乜要同大家交代呢啲，希望唔好為難畀空間。」又直言林明禎搬屋是好正常的事，不需要回應。

另外，Jeremy fans club早前解散一事，他表示正處理中，都希望盡快公布消息，知道粉絲好緊張：「處理緊事前工作，有進一步消息再通知。（有冇影心情？)大家有各自想做嘢，換人換fans club問題，我尊重佢哋有各自諗法，希大家追星時是開心，離任我都會支持，佢哋搵到自己方向先至有此決定，希望在舞台上可以再見大家。」