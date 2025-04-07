李幸倪Enjoy畀人叫「阿金」　爆師妹VIVA台上演出有男歌手大嗌「Wow」

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）與同門師妹女團VIVA昨晚（6日）出席《Chill Club推介榜 年度推介24/25》音樂頒獎禮，獲頒「CHILL CLUB 年度女歌手」金獎的李幸倪（Gin Lee），繼叱咤頒獎禮後再度奪金，被問到是否可稱她「阿金」？她笑指若大家這樣稱呼她她會很開心，坦言獲由投票選出的獎項得來不易，故特別開心：「冇辜負投票畀我嘅人，感覺自己有好大進步好開心，因為我第一屆係攞銅獎。」

至於獲「CHILL CLUB 年度新人組合」銀獎的VIVA，笑指不論有獎與否也會吃蛋糕慶功，首次出席CHILL CLUB頒獎禮的她們以觀摩心態參與，覺得表演十分精彩，尤其看到很喜歡的ROVER唱出《男孩子不要流淚》時特別高興，又表示難得有機會在台上唱《Morning call》十分開心。身旁Gin Lee即大爆當VIVA在台上演出後，自己身後的一位男藝人即大聲高呼：「一睇完『Wow』咗出嚟，我都忍唔住擰轉身同佢講『嘩！你好真心』。」不過她不肯透露究竟主角是誰，笑指叫記者們看重播找出答案，大讚VIVA 4位成員唱得跳得又靚又青春，男生有此反應絕不奇怪。VIVA則笑指雖然未知主角是誰，但也先多謝對方。