攞完影帝再爭劇帝！艾哲倫現身舞台劇界頒獎禮爭獎

美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）上月以大熱姿態勇奪《奧斯卡金像獎》影帝寶座，事隔1個月，他於昨日舉行的英國年度舞台劇界盛事《奧利花劇場頒獎禮》爭劇帝殊榮。

與女友Georgina Chapman拍拖現身的艾哲倫行紅地氈時信心十足，今次是艾哲倫入行以來首獲舞台劇獎提名，他憑去年公演的話劇《The Fear Of 13》與《教宗選戰》（Conclave）「新鄧不利多」老牌男星John Lithgow、英國男星Mark Strong與視帝Billy Crudup等爭奪最佳男主角獎。結果艾哲倫被79歲的John Lithgow憑《吹夢的巨人》（Giant）一劇擊敗，今次是John入行多年以來首《奧利花》獎。至於劇后就由英國女星Lesley Manville 憑《Oedipus》獲獎。

今屆大會亦邀請一眾名人巨星擔任頒獎嘉賓，其中包括金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、英國男星伊雲麥格高（Ewan McGregor）、Elizabeth Debicki 以及Hayley Atwell等。