保錡刪阿叻合照後首現身唔做訪問　193勸佢少講嘢為妙

男團ERROR昨晚（6日）出席《Chill Club推介榜 年度推介24/25》音樂頒獎禮，是成員吳保錡自公開與陳百祥合照後突然刪圖，引來網民鬧爆並潛水3個月後的首次現身，不過他事先表明騷後拒絕受訪，結果只派出肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）做代表接受訪問。對於再次失落組合獎感受？2人笑稱只要沒有希望便不會失望。

談到很久未有見4子合體，193指近來經濟不景市道差，故工作量亦大減：「我哋個人Job都唔多。（保錡點解唔做訪問？）阿Dee（何啟華）去咗食煙，保錡大家有留意佢社交網都知佢近排沉迷做健身，每晚都要鍛煉，可能遲啲做全職運動員。（做訪問時間都冇？）佢個人好心急。」問到是否因是非纏身而拒訪？193坦言覺得對方還是多做點實事少講為妙：「某程度上叫做改過，唔好講咁多嘢住，做吓運動健康啲，個心理都健康啲先可以應酬到大家傾偈。」

他們表示公司沒有干預，受訪與否從來是自己決定：「等佢Ready啦，呢啲嘢冇話夾硬迫佢做定唔做，佢Ready自然會出嚟，好似今日緊覺得Ready咪同我哋一齊出嚟，絕對唔佢雪藏。」他們表示ERROR工作沒有停擺，仍有拍攝工作和造歌，只不過未到時間推出。

問到保錡有否跟成員提起煩惱事？193説：「佢同我哋傾都係嗰啲感情煩惱，其他煩惱冇同我哋傾。」當記者追問是甚麼感情煩惱時，2人先是亂噏一通，之後又表示甚麼也不知情，與對方只是傾無聊話題，不過見對方今日心情Ok，估計應該沒有甚麼感情煩惱。另193又解釋化小丑妝是因不希望再被網民指他經常黑面。