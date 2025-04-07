林家謙激罕為自己應援　認靠《破•地獄》獲其他歌手認同奪獎

林家謙於昨晚（6日）《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》頒獎禮，分別奪得「CHILL CLUB 年度唱作歌手金獎」及憑《普渡眾生》獲歌手一人一票選出「CHILL CLUB歌手推介歌曲大獎」共2個獎項，家謙打破官仔骨骨形象，改以出位的「為自己應援」裝亮相，自備了螢光棒、吊飾公仔和手幅為自己打氣，十分得意。去年家謙冇出席頒獎禮都有獎攞，並由好友Tyson Yoshi代領獎，他講笑今年就由他代Tyson拿獎。

對於獲得25名歌手票選《普渡眾生》勝出「歌手推介歌曲大獎」，最令家謙感到驚喜，因他冇研究也不熟悉這頒獎禮的規則。他透露自己的一票就投了給五月一起舉行拉闊音樂會的拍檔陳健安，但未有投給另一拍檔洪嘉豪，他解釋因為只有一票，笑指洪嘉豪「票已穩」。他也估不到有25位歌手投票給自己，相信歌手們是喜歡《破•地獄》電影。他又提到多了銀髪族認識這首歌，但未必認識他，但他卻很享受這種感覺：「我就好自由，可以去飲茶或去街市都冇被人認出，好鍾意呢種平行時空感覺。」

對於《普渡眾生》獲填詞人林夕稱讚，家謙直言開心好像獲獎一樣，不敢相信，他說：「首歌推出幾日，佢竟然留意到，我仲話你唔好玩嘢啦，唔好氹我，佢話唔會亂氹人，講得就係好。」指前輩覺得他寫出的感覺很自然，寫出關於半陰生題材，感覺渾然天成，旋律與歌詞就自然地緊扣在一起，問會否再給前輩點評？家謙表示一向甚少叫人給意見，今次只是前輩留意到，對上一次就是《一人之境》。